Viral Bull Fight Video: कभी-कभी गलियों में होने वाली अचानक सी हलचल भी बड़ा नुकसान कर जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो किसी रिहायशी इलाके का है, जहां सड़क पर चार बैल खड़े नजर आते हैं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दो बैल आपस में भिड़ जाते हैं. लड़ाई इतनी तेज और आक्रामक हो जाती है कि वे एक-दूसरे को धक्का देते हुए सीधे पास के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर जो हुआ, उसने घरवालों को भी दहला दिया.

लड़ते-लड़ते बैलों ने लोहे का दरवाजा तोड़ा

दरअसल, लड़ते-लड़ते दोनों बैल घर के मेन गेट तक पहुंच गए. गेट बंद था, लेकिन बैल आपस में इतनी जोर से भिड़ रहे थे कि उनके धक्कों से घर का दरवाजा टूट गया. CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बैलों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी लोहे का दरवाजा भी कुछ ही पलों में टूटकर गिर गया. दरवाजा टूटते ही दोनों बैल बिना रुके घर के अंदर घुस गए.

The door of the house and the car kept in the house were destroyed in the bull fight. pic.twitter.com/1FdhlUhisF — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 17, 2025

घर के अंदर एक कार खड़ी हुई थी. बैल जैसे ही अंदर घुसे, कार भी उनकी चपेट में आ गई. बैलों की टक्कर से कार का अगला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया, बोनट दब गया, हेडलाइट टूट गई. वीडियो में दिखता है कि बैल कुछ देर तक घर के अंदर ही लड़ते रहते हैं और परेशान होकर बाहर निकल जाते हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने जताई हैरानी

इस दौरान घर में मौजूद लोग सदमे में आ गए. अचानक हुए इस हादसे से किसी को समझ नहीं आया कि यह सब इतनी तेजी से कैसे हो गया. शुक्र रहा कि घर के अंदर कोई व्यक्ति उस समय गेट के पास मौजूद नहीं था, वरना चोट लग सकती थी. हादसा घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस घटना को देखकर हैरानी जता रहे हैं कि बैलों की लड़ाई किस तरह एक घर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.