हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बॉर्डर 2 के गाने पर विदेशी महिला का देसी डांस, तिरंगे की साड़ी पहन जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल

Video: बॉर्डर 2 के गाने पर विदेशी महिला का देसी डांस, तिरंगे की साड़ी पहन जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल

विदेशी महिला बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर 2 के गाने पर साड़ी पहनकर डांस करती नजर आ रही है. महिला का आत्मविश्वास, एक्सप्रेशन्स और भारतीय संगीत के प्रति समर्पण देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Jan 2026 07:04 AM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं. कभी गांव की सादगी दिल जीत लेती है, तो कभी किसी विदेशी का भारतीय संस्कृति से लगाव लोगों को भावुक कर देता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हलचल मचा दी है. इस वायरल वीडियो में एक विदेशी महिला बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर 2 के गाने पर साड़ी पहनकर डांस करती नजर आ रही है. महिला का आत्मविश्वास, एक्सप्रेशन्स और भारतीय संगीत के प्रति समर्पण देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी.

विदेशी महिला ने तिरंगा साड़ी पहन देशभक्ति गाने पर किया डांस

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला ने तिरंगे के रंगों वाली साड़ी पहन रखी है. उसके हाव-भाव और डांस स्टेप्स इतने सहज और भावनात्मक हैं कि देखने वालों को एक पल के लिए भी यह नहीं लगता कि वह भारत से बाहर की है. बॉर्डर 2 जैसे देशभक्ति से जुड़े गाने पर इस तरह का डांस लोगों के दिल को छू रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार शेयर किया जा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ♠☣AͥRᷟYAN☣❤️ (@official_aryan_1m_)

कमाल के एक्सप्रेशंस ने जीता लोगों का दिल

वीडियो की शुरुआत में महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ गाने के बोलों पर एक्सप्रेशन देती नजर आती है. कभी हाथों से भाव दिखाती है तो कभी चेहरे की मुस्कान से माहौल को जीवंत बना देती है. डांस के दौरान उसके मूव्स न तो जरूरत से ज्यादा हैं और न ही बनावटी. यही सादगी वीडियो को खास बना रही है. लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि यह सिर्फ डांस नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान है.

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम

पूरा इंटरनेट कर रहा तारीफ

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं. कई लोगों ने लिखा है कि जब विदेशी कलाकार भारतीय गानों पर इस तरह दिल से परफॉर्म करते हैं, तो गर्व महसूस होता है. कुछ यूजर्स का कहना है कि बॉर्डर जैसी फिल्में और उसके गाने सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भावनाओं को जोड़ते हैं. वीडियो को official_aryan_1m_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

Published at : 28 Jan 2026 07:04 AM (IST)
विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
