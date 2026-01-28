सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं. कभी गांव की सादगी दिल जीत लेती है, तो कभी किसी विदेशी का भारतीय संस्कृति से लगाव लोगों को भावुक कर देता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हलचल मचा दी है. इस वायरल वीडियो में एक विदेशी महिला बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर 2 के गाने पर साड़ी पहनकर डांस करती नजर आ रही है. महिला का आत्मविश्वास, एक्सप्रेशन्स और भारतीय संगीत के प्रति समर्पण देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी.

विदेशी महिला ने तिरंगा साड़ी पहन देशभक्ति गाने पर किया डांस

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला ने तिरंगे के रंगों वाली साड़ी पहन रखी है. उसके हाव-भाव और डांस स्टेप्स इतने सहज और भावनात्मक हैं कि देखने वालों को एक पल के लिए भी यह नहीं लगता कि वह भारत से बाहर की है. बॉर्डर 2 जैसे देशभक्ति से जुड़े गाने पर इस तरह का डांस लोगों के दिल को छू रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार शेयर किया जा रहा है.

कमाल के एक्सप्रेशंस ने जीता लोगों का दिल

वीडियो की शुरुआत में महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ गाने के बोलों पर एक्सप्रेशन देती नजर आती है. कभी हाथों से भाव दिखाती है तो कभी चेहरे की मुस्कान से माहौल को जीवंत बना देती है. डांस के दौरान उसके मूव्स न तो जरूरत से ज्यादा हैं और न ही बनावटी. यही सादगी वीडियो को खास बना रही है. लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि यह सिर्फ डांस नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान है.

पूरा इंटरनेट कर रहा तारीफ

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं. कई लोगों ने लिखा है कि जब विदेशी कलाकार भारतीय गानों पर इस तरह दिल से परफॉर्म करते हैं, तो गर्व महसूस होता है. कुछ यूजर्स का कहना है कि बॉर्डर जैसी फिल्में और उसके गाने सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भावनाओं को जोड़ते हैं. वीडियो को official_aryan_1m_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

