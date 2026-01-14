Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया है. यह वीडियो उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नंदपुर गांव का है जो नगीना क्षेत्र के पास स्थित है.

वीडियो में एक कुत्ता पिछले तीन दिनों से गाओ में स्थित हनुमान जी के मंदिर में लगातार बजरंगबली की मूर्ति के चारों ओर चक्कर काट रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्ता दिन-रात मंदिर परिसर में ही घूमता रहा और मंदिर छोड़कर कहीं नहीं गया.

कुत्ते की हरकतों ने बढ़ाई लोगों की हैरानी

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि लंबे समय तक चक्कर काटने के बाद कुत्ता कुछ देर के लिए मंदिर परिसर में बैठ गया था. इसी दौरान एक कबूतर आकर उसके ऊपर बैठ गया और देखते ही देखते कुछ समय बाद उस कबूतर की मृत्यु हो जाती है. इस घटना को देखकर वहां पर मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं, साथ ही कैप्शन में बताया गया है कि यह “प्रभु की लीला” है.

आस्था बनाम तर्क की बहस

ये कुत्ता पिछले तीन दिन से जिला बिजनौर नंदपुर गॉव नगीने के पास हनुमान ज़ी के मंदिर मे बजरंगबली ज़ी कि मूर्ति के चककर काट रहा है दिन रात इस दौरान एक बार बैठ गया था तो कुत्ते के ऊपर एक कबूतर आकर बैठ गया कुछ ही समय बाद कोई कबूतर मर गया,,, प्रभु कि लीला है सब pic.twitter.com/VMPJJr2xqS — Amar Mishra (@Anti_LJ_Force) January 14, 2026

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने तरह-तरह की कमेंट्स किए. कई यूजर्स इसे बजरंगबली का चमत्कार मान रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे महज संयोग और प्राकृतिक घटना बता रहे हैं. आस्था से जुड़े यूजर्स का कहना है कि जानवरों का इस तरह मंदिर से जुड़ना और लगातार भक्ति भाव में रहना साधारण बात नहीं है.

यूजर्स ने बताए ‘पिछले जन्म’ के कनेक्शन

कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सच्ची प्रभु की लीला है. बजरंगबली के ऐसे अद्भुत चमत्कार देखकर मन भावुक हो जाता है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'पिछले जन्म में अच्छी भक्ति करने वाली आत्मा होगी. फिर मृत्यु के बाद कुत्ते के रूप में जन्म मिला, लेकिन फिर भी इसे भक्ति याद है.'

क्या कहता है सोशल मीडिया?

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि जहां कुछ यूजर्स इसे भक्ति और आस्था का प्रतीक मान रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने भावनाओं में बहने के बजाय इसपर सवाल भी उठाए हैं. उनका मानना है कि जानवरों के व्यवहार को चमत्कार से जोड़ने से पहले वैज्ञानिक और तार्किक पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए.