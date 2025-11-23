सोशल मीडिया पर इन दिनों एक और भाभी ने ऐसा धमाका कर दिया है कि पूरा इंटरनेट बस यही कह रहा है “ये डांस नहीं, तबाही है.” वीडियो में भाभी ने चमचमाती साड़ी पहन रखी है और डीजे की धुन जैसे ही तेज होती है, वह स्टेज पर ऐसी उतरीं कि माहौल ही बदल गया. चेहरे के एक्सप्रेशन्स से लेकर कमर की लचक तक… सब कुछ इतना परफेक्ट कि लोग वीडियो को बार-बार देखकर भी थक नहीं रहे. भाभी का कॉन्फिडेंस ऐसा कि कैमरा भी शर्मा जाए और डांस ऐसा कि दर्शकों के दिलों पर सीधा वार कर जाए.

भाभी के डांस से हिल गया इंटरनेट

वीडियो में भाभी पहले धीमे-धीमे थिरकती दिखती हैं. लेकिन जैसे ही बीट ड्रॉप होती है, उनके मूव्स पूरी तरह बदल जाते हैं. लोग कह रहे हैं कि "चेहरे से लेके कमर तक सब बवाल है भाई." डांस के दौरान भाभी के एक्सप्रेशन्स इतने कातिलाना हैं कि कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिख दिया “दिल पर छुरियां चल गईं भाभी… ऐसा डांस मत किया करो.” किसी ने लिखा. “ये तो पूरा पंडाल हिला दिया.” तो किसी ने मजाक में कह दिया. “भाई स्टेज तो बच गया वरना भाभी के स्टेप्स से टूट चुका होता.”

शानदार डांस ने बांधा समां, हर कोई हुआ दिवाना

वीडियो देखते ही लगता है कि भाभी प्रोफेशनल डांसर होंगी, लेकिन कई यूजर्स कह रहे हैं कि ये शायद किसी शादी या लोकल फंक्शन का वीडियो है. भाभी जिस तरह साड़ी को संभालते हुए तेज स्टेप्स कर रही हैं, वह खुद में एक अजूबा है. न बैलेंस बिगड़ता है. न मूव गड़बड़ होता है. और ऊपर से स्माइल… ऐसी कि लोग कमेंट में दिल वाले इमोजी की बाढ़ ला रहे हैं.

यूजर्स के भी उड़ गए होश

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस वीडियो पर लाइक्स और शेयर लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कई लोग इसे “साड़ी डांस क्वीन” का ताज दे रहे हैं. कुछ लोग इसे "डांस ऑफ द ईयर" तक बोल रहे हैं. भाभी की एनर्जी, एक्सप्रेशन्स और स्टाइल ने साबित कर दिया है कि इंटरनेट पर स्टार बनने के लिए बस एक वीडियो और सही मूड चाहिए.

