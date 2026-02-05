जब कुत्ते का भी बन गया LinkedIn प्रोफाइल, बेंगलुरु के Drogo का अकाउंट हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाता है, जो लोगों को चौंका दें. इस बार मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक पालतू कुत्ते का लिंक्डइन प्रोफाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. आमतौर पर लिंक्डइन को प्रोफेशनल्स, जॉब सीकर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स का प्लेटफाॅर्म माना जाता है. लेकिन यहां जब लोगों ने एक डॉग की प्रोफाइल देखी तो हैरानी के साथ-साथ लोगों के चेहरे पर स्माइल भी दिखाई दी.

कौन है Drogo, जिसका लिंक्डइन पर है जॉब टाइटल?

इस वायरल प्रोफाइल का नाम Drogo Mohanty है जो बेंगलुरु में रहने वाले वाला एक कॉकर्स स्पैनियल डॉग है. ड्रोगो की लिंक्डइन बायो में Top Dog at thePack.in लिखा है, यानी पूरे प्रोफेशनल अंदाज में खुद को कंपनी का टॉप डॉग बताया गया है. इस प्रोफाइल को ड्रोगो के मालिक शोभित मोहंती ने बनाया है जो thePack.in नाम के एक पेटकेयर एजुकेशन प्लेटफार्म और कम्युनिटी के फाउंडर है. ड्रोगो की प्रोफाइल फोटो, बायो और प्रेजेंटेशन पूरी तरह से लिंक्डइन स्टाइल में है. बस फर्क इतना कि इसमें कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्यारा सा डॉग नजर आता है. यही वजह है कि यह प्रोफाइल तेजी से वायरल हो गई. वहीं कई यूजर्स ने इसे क्रिएटिव फनी और कॉर्पोरेट दुनिया की बोरियत से हटकर बताया है.

इंस्टाग्राम पर भी स्टार है Drogo

ड्रोगो सिर्फ लिंक्डइन तक ही सीमित नहीं है, उसके मालिक शोभित मोहंती इंस्टाग्राम पर भी ड्रोगों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. कभी मस्ती करते हुए, कभी आराम फरमाते हुए इन पोस्ट्स में ड्रोगों और उसके मालिक के बीच का बॉन्ड साफ दिखाई देता है. वहीं आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी पालतू जानवर ने प्रोफेशनल दुनिया में सुर्खियां बटोरी हो. 2025 में हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी ने अपने ऑफिस में एक गोल्डन रिट्रीवर Denver को Chief Happiness Officer नियुक्त किया था. उस पोस्ट को भी लिंक्डइन पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. वही आज कई कंपनियां मानती है कि ऑफिस में पेट होने से स्ट्रेस कम होता है और काम का माहौल ज्यादा पॉजिटिव बनता है.

View this post on Instagram A post shared by Shobhit Mohanty (@shobhitmohanty)

सोशल मीडिया पर कैसे-कैसे रिएक्शन?

ड्रोगो के लिंकडइन प्रोफाइल पर यूजर्स के कई मजेदार कमेंट्स भी जमकर वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने यह प्रोफाइल देखकर लिखा सो क्यूट. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा मुझे लगता है कि ड्रोगो आपके काम में बड़ी-बड़ी कमियां और गलतियां निकालने के लिए तैयार हैं. तो किसी ने हल्के तंज के साथ कहा सच कहूं तो शायद वह खुश नहीं दिख रहा है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया आज इंटरनेट पर सबसे मजेदार तस्वीर.

