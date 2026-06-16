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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: एक ही नारियल बुझा देगा पूरे परिवार की प्यास! 7 किलो का बाहुबली नारियल देख हैरान यूजर्स

Video: एक ही नारियल बुझा देगा पूरे परिवार की प्यास! 7 किलो का बाहुबली नारियल देख हैरान यूजर्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सभी को हैरानी में डाल दिया है. 60 से 80 रुपये में मिलने वाले नारियल काफी छोटे होते हैं और एक ही नारियल से कई लोगों का काम नहीं चलता.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jun 2026 02:02 PM (IST)
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नारियल पानी तो आपने कई बार पिया होगा. 60 से 80 रुपये में बिकने वाला ये नारियल पानी कई लोगों को पूरा नहीं पड़ता और लोग सोचते हैं कि एक और पी लिया जाए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही नारियल से इतना पानी निकला हो कि पूरे परिवार की प्यास बुझ जाए? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नारियल वाला बाहुबली नारियल काटता दिख रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस नारियल का वजन 7 किलो से ज्यादा है.

बाहुबली नारियल देख चौंके लोग, वजन 7 किलो

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सभी को हैरानी में डाल दिया है. 60 से 80 रुपये में मिलने वाले नारियल काफी छोटे होते हैं और एक ही नारियल से कई लोगों का काम नहीं चलता. वीडियो में जो नारियल दिखाया गया है उसे लोग बाहुबली नारियल कह रहे हैं और इसका वजन 7 किलो बताया जा रहा है. वीडियो में नारियल वाली इस नारियल को छुरे से छीलते हुए रील बना रहा है. वीडियो में दिखता है कि थोड़ा सा छिलने पर ही नारियल से पानी छलकने लगता है जिससे अंदाजा हो जाता है कि इसमें काफी मात्रा में पानी है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

2 लीटर से ज्यादा पानी का किया जा रहा दावा

नारियल में पानी की मात्रा देखकर खुद दुकानदार भी हैरान रह जाता है. दावा किया जा रहा है कि इस नारियल में 2 लीटर पानी है जिससे 4 लोगों के परिवार की प्यास आराम से बुझाई जा सकती है. हालांकि इस नारियल की कीमत की कोई जानकारी वीडियो में नहीं दी गई है, लेकिन यूजर्स अब इसे लेकर मजेदार कमेंट्स जरूर कर रहे हैं.

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यूजर्स बोले, पूरा परिवार बुझा लेगा प्यास

वीडियो को bokaro_wholesale_coconut नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस नारियल से तो पूरा परिवार प्यास बुझा लेगा. एक और यूजर ने लिखा...इस नारियल की कीमत के लिए घर के कागज लाने होंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बाहुबली नारियल का पानी पीने के लिए कितने पैसे देने होंगे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 02:02 PM (IST)
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