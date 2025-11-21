जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो

सोशल मीडिया की दुनिया ही निराली है. यहां कब कौन-सी चीज वायरल हो जाए, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है. कभी कोई अनोखा जुगाड़ छा जाता है, तो कभी किसी की प्यारी, मजेदार या अलग-सी बात लोगों के दिल को छू लेती है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त धमाल मचा रहा है. इस वीडियो को एक्स पर @ashokshera94 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया और देखते ही देखते यह लोगों की टाइमलाइन पर छा गया. वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देखकर भी हंसी नहीं रोक पा रहे. किसी को अम्मा की बोलचाल अच्छी लगी, तो किसी को BLO की धैर्य और मजाकिया स्थिति पर मजा आ गया.

वीडियो में क्या है ऐसा खास?

वीडियो में एक BLO किसी बुजुर्ग महिला यानी अम्मा के पास SIR फॉर्म भरवाने पहुंचते हैं. उनका काम था अम्मा की जानकारी लेकर फॉर्म पूरा करना. लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू होती है, माहौल एकदम मजेदार हो जाता है. BLO सबसे पहले अम्मा को उनका फोटो दिखाकर पहचान की साफ करते हैं. अम्मा फोटो देखते ही बोल पड़ती हैं, मेरे पैसे नहीं आए. उनकी यह बात सुनकर BLO भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अरे पैसे छोड़े, पहले ये बताओ, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या था. इसके बाद अम्मा अपनी धीमी, मीठी और देसी बोली में एक-एक सवाल का जवाब देना शुरू करती हैं. उनकी बोलचाल और जवाब देने का अंदाज इतना प्यारा और सरल है कि देखने वाले अनायास ही मुस्कुरा उठते हैं. BLO भी शांत होकर एक-एक जानकारी नोट करते जाते हैं, जैसे रोज का काम हो लेकिन मजा बहुत अलग हो.

लोगों के आते रहे मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भरमार लग गई. किसी ने लिखा कि अम्मा तो बिल्कुल घर की दादी-नानी जैसी लग रही हैं, तो किसी ने कहा कि BLO बेचारे भी क्या-क्या झेलते होंगे. कई यूजर्स ने तो अम्मा की बात मेरे पैसे नहीं आए, को ही मीम में बदल दिया. कुछ लोग BLO की धैर्य की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोगों को अम्मा की देसी भाषा और सादगी ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने वीडियो कई बार देखकर शेयर कर दिया.

