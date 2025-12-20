Year Ender 2025: iPhone 17 से लेकर Vivo X200 FE तक, इस साल लॉन्च हुए ये किफायती फ्लैगशिप मॉडल
Year Ender 2025: इस साल ऐप्पल और वीवो जैसी कंपनियों ने किफायती दामों में प्रीमियम फीचर्स वाले फ्लैगशिप फोन लॉन्च किए. दमदार फीचर्स के बावजूद इनके दाम आम ग्राहक की पहुंच में रहे.
Year Ender 2025: इस साल मोबाइल कंपनियों ने अब तक के सबसे दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किए. ग्राहकों को इसमें शानदार फीचर्स तो मिले, लेकिन इनकी महंगी कीमतों ने उनकी जेब पर बोझ भी डाला. हालांकि, कुछ फोन ऐसे भी रहे, जिनमें प्रीमियम फीचर्स तो हैं, लेकिन उनकी कीमत भी अधिकतर ग्राहकों की पहुंच में बनी रही. आज हम आपको इस साल आए ऐसे ही किफायती स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
Vivo X200 FE
जुलाई में लॉन्च हुए 6.3 इंच डिस्प्ले वाले इस फोन में डायमेंसिटी 9300+ प्रोसेसर मिलता है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. कॉम्पैक्ट साइज वाले इस फोन के रियर में 50MP + 8MP + 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 50MP लेंस मिलता है. यह फोन 6500mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था. फ्लिपकार्ट पर यह अभी 59,599 रुपये में लिस्टेड है.
Google Pixel 10
अगस्त में गूगल अपनी पिक्सल 10 सीरीज लेकर आई थी और इसका स्टैंडर्ड मॉडल एक शानदार च्वॉइस है. इसका ब्राइट डिस्प्ले आउटडोर में भी अच्छी विजिबिलिटी ऑफर करता है. टेलीफोटो लेंस के कारण कैमरा सेटअप भी बेतर हुआ है और डेली टास्क के लिए इसे कई एआई फीचर्स से लैस किया गया है. गूगल स्टोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी इसकी कीमत 79,999 रुपये है.
Samsung Galaxy S25 FE
सैमसंग ने सितंबर में Galaxy S25 FE को भारत में लॉन्च किया था. इसमें 6.7 इंच का FHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. गेमिंग और वीडियो के मजेदार एक्सपीरियंस के लिए स्ट्रॉन्ग स्टीरियो स्पीकर के साथ आने वाले इस फोन में कई एआई फीचर्स हैं, जो डेली टास्क को आसान कर देते हैं. प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और जबरदस्त कैमरा वाले इस फोन को 59,999 रुपये में लॉन्च किया गया था.
iPhone 17
ऐप्पल ने सितंबर में आईफोन 17 को लॉन्च किया था और यह कंपनी का सबसे सुपरहिट मॉडल साबित हुआ. इसमें प्रोमोशन टेक्नोलॉजी जैसे प्रो मॉडल्स वाले कई फीचर्स मिले हैं और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद कीमत कम रही. इसका असर यह हुआ कि लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया और अब भी यह कई स्टोर्स पर आउट ऑफ स्टोर चल रहा है. इसे 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.
