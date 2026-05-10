अब AirPods में मिलेगा कैमरा? Apple ला सकता है ऐसा फीचर, जो बदल देगा ईयरबड्स यूज करने का तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्राइवेसी चिंताएं बढ़ सकती हैं, LED इंडिकेटर समाधान देगा।

Camera in Airpods: Apple अपने आने वाले AirPods को लेकर एक बेहद अलग और भविष्यवादी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ऐसे AirPods की टेस्टिंग कर रही है जिनमें छोटे कैमरा सेंसर दिए जा सकते हैं. बताया जा रहा है कि ये नए AI-पावर्ड ईयरबड्स फिलहाल कंपनी के अंदर एडवांस टेस्टिंग फेज में हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, Apple अपने पूरे इकोसिस्टम में AI को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की दिशा में काम कर रहा है और यही वजह है कि आने वाले AirPods पहले से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं.

AirPods आसपास की चीजों को समझ सकेंगे

इन नए AirPods में दिए जाने वाले कैमरे सामान्य फोटो या वीडियो शूट करने के लिए नहीं होंगे. कहा जा रहा है कि इनमें लो-रिजॉल्यूशन विजुअल सेंसर लगाए जा सकते हैं जो आसपास के माहौल से जानकारी इकट्ठा करेंगे. इसके बाद यह डेटा Siri और Apple Intelligence सिस्टम के जरिए प्रोसेस किया जाएगा. यानी यूजर आसपास की चीजों के आधार पर AI से सवाल पूछ सकेगा.

उदाहरण के तौर पर अगर आप किचन में हैं और सामने सब्जियां रखी हैं तो Siri रेसिपी सुझा सकती है. किसी अनजान सड़क पर चलते समय AirPods लाइव नेविगेशन में मदद कर सकते हैं. बिना बार-बार फोन देखने के आसपास की जानकारी मिल सकती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple का फोकस कैमरा फीचर से ज्यादा Contextual AI Experience पर है.

डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा

जानकारी के मुताबिक, नए AirPods का डिजाइन मौजूदा AirPods Pro जैसा ही रह सकता है. हालांकि अतिरिक्त सेंसर और हार्डवेयर के लिए इनके स्टेम थोड़े लंबे किए जा सकते हैं. इसके अलावा कंपनी एक छोटा LED इंडिकेटर सिस्टम भी टेस्ट कर रही है. यह लाइट यूजर को बताएगी कि कब AirPods विजुअल डेटा प्रोसेस कर रहे हैं या AI सिस्टम के साथ जानकारी शेयर की जा रही है.

प्राइवेसी को लेकर बढ़ सकती है चिंता

कैमरा और AI जैसे फीचर्स आने के बाद प्राइवेसी को लेकर सवाल उठना तय माना जा रहा है. ऐसे में LED इंडिकेटर यूजर्स को यह समझाने में मदद कर सकता है कि डिवाइस कब एक्टिव विजुअल प्रोसेसिंग कर रहा है. दुनियाभर में AI वियरेबल्स को लेकर पहले से ही प्राइवेसी पर बहस चल रही है इसलिए Apple इस मामले में अतिरिक्त सावधानी बरत सकता है.

Siri और Apple Intelligence निभाएंगे बड़ा रोल

पहले माना जा रहा था कि Apple इन AI AirPods को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च कर सकता है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, अपग्रेडेड Siri प्लेटफॉर्म में देरी की वजह से लॉन्च टाइमलाइन आगे खिसक सकती है.

उम्मीद की जा रही है कि कंपनी WWDC 2026 इवेंट में:

iOS 27

iPadOS 27

macOS अपडेट्स

के साथ कई बड़े AI फीचर्स पेश करेगी. बताया जा रहा है कि नई Siri और Visual Intelligence टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट AirPods के काम करने के तरीके में अहम भूमिका निभाएंगी.

भविष्य के Earbuds कैसे होंगे?

अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो आने वाले समय में ईयरबड्स सिर्फ म्यूजिक सुनने या कॉल करने तक सीमित नहीं रहेंगे. वे आसपास की दुनिया को समझने, जानकारी देने और AI असिस्टेंट की तरह काम करने लगेंगे. Apple के ये नए AirPods वियरेबल टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकते हैं.

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