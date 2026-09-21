NAND Flash के बिना क्यों मुश्किल है Digital Storage? जानें इसकी खासियत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्टफोन, डेटा सेंटर सहित AI में इसकी मांग बढ़ रही.

आज के समय में फोन में फोटो-वीडियो, लैपटॉप में बड़ी-बड़ी फाइलें और SSD में ढेर सारा डेटा स्टोर करना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब आखिर स्टोर कैसे होता है. इस पूरे स्टोरेज सिस्टम में NAND Flash Memory का बड़ा रोल है. यही टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन स्टोरेज, SSD, USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड और कई दूसरे डिवाइस में इस्तेमाल होती है. इसकी खास बात यह है कि डिवाइस की बिजली बंद होने के बाद भी इसमें सेव किया गया डेटा सुरक्षित रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि NAND Flash के बिना क्यों Digital Storage मुश्किल है और इसकी खासियत क्या है.

NAND Flash आखिर क्या है?

NAND Flash एक Non-Volatile Memory है. डिवाइस बंद होने पर भी इसमें मौजूद जानकारी डिलीट नहीं होती है. इसमें डेटा स्टोर करने के लिए बहुत छोटे Semiconductor Transistors और Memory Cells का इस्तेमाल होता है. हर Cell में Electrical Charge को फंसा कर रखा जाता है और इसी के आधार पर डेटा को 0 और 1 के रूप में पहचाना जाता है. Memory Controller अलग-अलग वोल्टेज लेवल की मदद से इन Cells में मौजूद जानकारी को पढ़ता है.

NAND Flash के बिना क्यों Digital Storage मुश्किल है?

NAND Cell में Floating Gate नाम का एक हिस्सा होता है, जो Electrical Charge को अपने अंदर रोककर रख सकता है. Charge की मात्रा बदलने से Cell का Threshold Voltage भी बदलता है. इसी अंतर से अलग-अलग Data Values को पहचाना जाता है. Data Write करने के दौरान Electrons को Floating Gate में भेजा जाता है, जबकि Erase प्रक्रिया में इस Charge को हटाया जाता है.

NAND Flash Block-Based Design है. NAND Flash में डेटा को हर Bit के स्तर पर अलग-अलग Write या Erase करने की जगह Blocks में प्रोसेस किया जाता है. यही वजह है कि यह बड़े पैमाने पर Storage और Fast Data Operations के लिए यूजफुल बनती है.

यह भी पढ़ें - Air Purifier की सफाई नहीं, ये Settings बढ़ाएंगी Performance

NAND Flash की खासियत क्या है?

NAND Flash में ज्यादा डेटा कम जगह में स्टोर किया जा सकता है. यह डेटा को तेजी से एक्सेस करती है और कम पावर का इस्तेमाल करती है. इसमें कोई Moving Parts नहीं होते, इसलिए HDD की तुलना में झटके और वाइब्रेशन का असर कम पड़ता है. इसी वजह से NAND Flash का इस्तेमाल स्मार्टफोन और दूसरे Consumer Devices के अलावा Data Centers, Enterprise Storage, Automotive Systems और Medical Equipment में भी किया जाता है.

AI के दौर में NAND की मांग क्यों बढ़ रही है?

Artificial Intelligence के बढ़ते इस्तेमाल के साथ High-Speed Storage की जरूरत भी बढ़ रही है. AI Systems को Training Data, Images, Videos और दूसरे बड़े Datasets के लिए भारी स्टोरेज चाहिए, जिसमें NAND-based SSDs जरूरी भूमिका निभाते हैं. इसी बढ़ती मांग का असर NAND Flash की कीमतों पर भी पड़ रहा है. 2026 में AI Infrastructure, Enterprise Flash Storage और Supply Constraints के कारण NAND Storage Market में कीमतों पर दबाव बढ़ा है.

यह भी पढ़ें - SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई