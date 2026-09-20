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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAir Purifier की सफाई नहीं, ये Settings बढ़ाएंगी Performance

Air Purifier की सफाई नहीं, ये Settings बढ़ाएंगी Performance

Air Purifier खरीदने के बाद सिर्फ उसे ON करके छोड़ देना काफी नहीं है. इसकी सही Performance के लिए कई दूसरी Settings पर ध्यान देना जरूरी है. जानिए कौन-सी Settings हवा को बेहतर साफ करती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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  • फिल्टर और मशीन को नियमित रूप से साफ करते रहें.

सर्दियों में जब बाहर की हवा खराब होने लगती है, तो घर के अंदर Air Purifier चलाना आम बात है, लेकिन सिर्फ मशीन खरीदकर उसे कमरे में रख देना ही काफी नहीं है. Air Purifier किस जगह रखा गया है, कितनी देर चल रहा है, कौन-सा Mode इस्तेमाल हो रहा है और कमरे के दरवाजे-खिड़कियां किस तरह रखी गई हैं, इन सभी बातों का इसकी Performance पर असर पड़ता है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक ही Purifier से कमरे की हवा को ज्यादा प्रभावी तरीके से साफ किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Air Purifier की कौन-सी सेटिंग Performance बढ़ाएंगी. 

कमरे की सही जगह पर रखें Air Purifier

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Air Purifier को उस कमरे में रखना ज्यादा यूजफुल होता है, जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. इसे दीवार, फर्नीचर या पर्दों से चिपकाकर न रखें, क्योंकि हवा के आने-जाने के लिए सही जगह जरूरी है. छोटे Purifier को जरूरत के हिसाब से Desk या Nightstand पर भी रखा जा सकता है. Bedroom में इसे बेड से कुछ दूरी पर रखना बेहतर रहता है, जिससे हवा का फ्लो सीधे चेहरे की तरफ न हो. 

Air Purifier की Performance बढ़ाने वाली  Settings

1. Auto Mode ON रखें - अगर आपके Purifier में Auto Mode और Air Quality Sensor दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. Sensor हवा की स्थिति के अनुसार Fan Speed को ऊपर या नीचे करता है. इससे Pollution बढ़ने पर Purifier तेज और हवा साफ होने पर धीमी स्पीड पर चल सकता है. 

2. High Fan Speed इस्तेमाल करें - बाहर Pollution ज्यादा होने या कमरे में स्मोक, धूल बढ़ने पर High Speed हवा को तेजी से Filter करने में मदद करती है. 

3. Quiet-Night Mode अपनाएं - सोते समय कम नॉइस के लिए Quiet Mode इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे Purifier धीमी Speed पर चलेगा. 

4. Timer का इस्तेमाल करें - अगर हर समय Purifier चलाना जरूरी नहीं है, तो Timer से इसके On और Off का समय पहले से सेट किया जा सकता है. 

दरवाजे-खिड़कियां रखें बंद

Purifier किसी बंद कमरे में ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है. अगर दरवाजा लगातार खुला रहेगा, तो दूसरे हिस्सों की बिना साफ हुई हवा कमरे में आती रहेगी. खासकर जब बाहर Pollution ज्यादा हो, तब खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना जरूरी है. इससे Purifier को उसी कमरे की हवा साफ करने पर फोकस करने में मदद मिलती है. 

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Filter और मशीन पर नजर रखें

Purifier की Performance बनाए रखने के लिए Filter की स्थिति देखना जरूरी है. Filter पर धूल जमने से Airflow प्रभावित हो सकता है. इसलिए Manufacturer की सलाह या फिल्टर लाइफ इंडिकेटर के अनुसार उसे बदलें. Washable Pre-Filter वाले मॉडल में उसे नियमित रूप से साफ रखना भी जरूरी है. मशीन के बाहरी हिस्से और Air Quality Sensor को भी साफ रखा जा सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 20 Sep 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Technology Air Purifier TECH NEWS HINDI
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