गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

पूर्व TMC विधायक के घर-दफ्तर पर हमला, BJP पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

जादवपुर के विजयगढ़ में पूर्व TMC विधायक देबब्रत मजूमदार के घर और कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगा है. कई CPI(M) कार्यालयों में भी हमले की खबर है. BJP पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस जांच जारी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Sep 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के जादवपुर इलाके में शनिवार रात राजनीतिक तनाव की स्थिति बन गई. विजयगढ़ समेत आसपास के इलाकों में कई राजनीतिक कार्यालयों और नेताओं से जुड़े ठिकानों पर तोड़फोड़ की शिकायत सामने आई है. इनमें पूर्व TMC विधायक देबब्रत मजूमदार के घर और कार्यालय को भी निशाना बनाए जाने का आरोप है. घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

रिपोर्टों के मुताबिक, जादवपुर के कई वार्डों में मोटरसाइकिलों पर आए लोगों के समूह ने कुछ CPI(M) कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की. इस दौरान पार्टी के झंडे हटाने और कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
इंडिया
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडिया
हामिद अंसारी के बयान पर घमासान, इमाम इलियासी बोले- देश का माहौल...
हामिद अंसारी के बयान पर घमासान, इमाम इलियासी बोले- देश का माहौल...

पूर्व TMC विधायक के घर और कार्यालय पर हमला

पूर्व TMC विधायक देबब्रत मजूमदार के विजयगढ़ स्थित घर और कार्यालय में तोड़फोड़ की शिकायत सामने आई है. मजूमदार की ओर से जादवपुर थाने में लिखित शिकायत भी दी गई है. मीडिया रिपोर्टों में उनके परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की का भी आरोप लगाया गया है. हालांकि, घटना में शामिल लोगों की पहचान और उनके राजनीतिक संबंधों को लेकर पुलिस की ओर से अंतिम पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.

करीब 100 बाहरी लोगों के आने का आरोप

देबब्रत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर हमला करने वालों में बड़ी संख्या में बाहरी लोग शामिल थे. ABP की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने करीब 100 लोगों के आने का दावा किया है. हालांकि, यह संख्या उनकी ओर से लगाया गया आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

BJP पर लगाए गए आरोप

घटना के बाद TMC नेताओं की ओर से BJP पर हमले के पीछे होने का आरोप लगाया गया है. कुछ रिपोर्टों में CPI(M) की ओर से भी BJP पर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. दूसरी तरफ, उपलब्ध रिपोर्टों में BJP की ओर से इस घटना पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है, इसलिए फिलहाल BJP की कथित भूमिका को स्थापित तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हमले में कौन लोग शामिल थे.

कई CPI(M) कार्यालयों में भी तोड़फोड़

जादवपुर में तनाव केवल TMC से जुड़े ठिकानों तक सीमित नहीं रहा. रिपोर्टों के अनुसार KMC के वार्ड 96, 99, 101, 102, 105 और 106 में कई CPI(M) कार्यालयों में भी तोड़फोड़ हुई. कुछ जगहों पर पार्टी के झंडे हटाए जाने और कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत है. इससे इलाके में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया. स्थानीय स्तर पर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं.

पुलिस की भूमिका पर भी सवाल

घटना के बाद TMC और CPI(M) नेताओं की ओर से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. कुछ नेताओं का कहना है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस को मौके पर पहुंचने में समय लगा. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 20 Sep 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
TMC Jadavpur BJP Mamata Banerjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
इंडिया
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडिया
हामिद अंसारी के बयान पर घमासान, इमाम इलियासी बोले- देश का माहौल...
हामिद अंसारी के बयान पर घमासान, इमाम इलियासी बोले- देश का माहौल...
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan-Sonu Nigam Viral Video: Edited Clip ने बदला पूरा Context, Sonu ने किया खुलासा!
Bigg Boss 20 Episode 11: Gullu-Mahhi Vij में Captaincy Task को लेकर हुआ बड़ा Clash!
Disha Salian Case: ₹500 करोड़ का Legal Notice, Aaditya Thackeray ने आरोपों से किया इनकार
Bigg Boss 20: Arishfa Khan का V को Marriage Proposal, Qazi Touqeer बने ‘Papa’!
Azaad Singh को Khesari Lal Yadav, Masoom Sharma और Elvish Yadav का Support!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
असम में अडानी ग्रुप के 48000 करोड़ के पावर प्लांट का शिलान्यास, क्यों खास प्रोजेक्ट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
आगराः UGC रोलबैक की मांग को लेकर प्रदर्शन, सवर्ण समाज ने यमुना एक्सप्रेसवे किया जाम
भोजपुरी सिनेमा
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ
क्रिकेट
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
अगर रद्द हो गया एशियन गेम्स क्रिकेट का फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड? जानें नियम
इंडिया
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स
Samsung Galaxy S27 Ultra की डिटेल्स हो गईं लीक, जानें कैसे होंगे फीचर्स
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget