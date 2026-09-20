इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा, कौन हैं अल्का मुंद्रा

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के बोर्ड में शामिल होने के एक महीने बाद ही अल्का मुंद्रा ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ उनके बेटे की पेट्रोल पंप डीलरशिप, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग नियमों के तहत इंडिपेंडेंस (स्वतंत्रता) के मानदंडों का उल्लंघन करती है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को 18 सितंबर को लिखे एक पत्र में मुंद्रा ने कहा कि उनके बेटे माधव मुंद्रा 2020 से राजस्थान के उदयपुर में IOC का एक रिटेल आउटलेट, 'स्वर्ण गंगा KSK' चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था SEBI के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेगुलेशंस के तहत आर्थिक संबंधों से जुड़े इंडिपेंडेंस के मानदंडों के खिलाफ है.

अल्का मुंद्रा ने क्यों दिया रिजाइन

मुंद्रा ने कहा कि उनके बेटे अपना कारोबार स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिसमें उनकी कोई भागीदारी या दखल नहीं है और उन्हें भरोसा था कि उनकी निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने लिखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पद पर बने रहना उचित नहीं लगा, ताकि किसी भी स्तर पर इस मामले को लेकर कोई सवाल न उठे.

उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वेच्छा से लिया गया है और पूरी तरह से पारदर्शिता के विचारों के मुताबिक है. उनके इस्तीफे का कोई अन्य कारण नहीं है. IOC की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार 52 वर्षीय मुंद्रा को 12 अगस्त के मंत्रालय के पत्र के तहत 15 अगस्त से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया था.

कौन हैं अल्का मुंद्रा

फाइलिंग में बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस, लॉ और पब्लिक पॉलिसी की पृष्ठभूमि वाली एकेडमिक मुंद्रा ने उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और वह महिला सशक्तिकरण व सामाजिक विकास की पहलों से जुड़ी हुई हैं. IOC ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस्तीफे के बाद वह 18 सितंबर 2026 से कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रहीं. इसमें यह भी कहा गया है कि मुंद्रा ने पुष्टि की है कि 18 सितंबर 2026 के इस्तीफा पत्र में बताए गए कारणों के अलावा उनके इस्तीफे का कोई अन्य कारण नहीं है.

रिजाइन लेटर में उन्होंने कहा, "इंडिपेंडेंस के लागू मानदंडों के आधार पर अपनी स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने पर मैंने पाया कि IOC के साथ मेरे बेटे के आर्थिक संबंधों के मामले में SEBI रेगुलेशंस के तहत इंडिपेंडेंस के मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है."

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