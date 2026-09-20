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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ

'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ

सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' में बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग को लेकर गुस्सा निकाला. उनके स्टैंड लेने के लिए सोशल मीडिया पर सेलेब्स तक तारीफ कर रहे हैं. इसी कड़ी में रानी चटर्जी ने भी उनकी तारीफ की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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'बिग बॉस 20' में शनिवार को वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने बॉडी शेमिंग करने वाली ट्रोलिंग का मुद्दा उठाया. साथ ही पैपराजी के गलत तरीके से पीछे से फोटो और वीडियो शेयर करने का भी मुद्दा उठाया. इस पर उन्होंने गुस्सा भी निकाला. साथ ही अपनी शर्ट खोलकर कहा, 'अब करो ट्रोल.' वहीं, पैप्स के गलत तरीके से फोटो वीडियो लेने पर भी भड़ास निकाली और थप्पड़ मारने की बात कही. ऐसे में अब सलमान के इस स्टैंड का लोग सपोर्ट कर रहे हैं. इसमें सेलेब्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं.

इसी कड़ी में अब भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने बॉडी शेमिंग और ऐज पर ट्रोलिंग को लेकर अपना दर्द बयां किया है. रानी ने सलमान की भी तारीफ की कि इंडस्ट्री से पहली बार किसी मर्द ने एक्ट्रेसेस के सपोर्ट में आवाज उठाई है. रानी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है. 

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रानी चटर्जी ने की सलमान खान की तारीफ

रानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'सलमान खान एक दिल है और कितनी बार जीतोगे आप. आपने इंडिया की उन सब लड़कियों के लिए स्टैंड लिया जो रोज ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं रोज ऐज शेमिंग बॉडी शेमिंग से परेशान हैं. थैंक्यू सर सलमान खान इंडिया में एक ही जो ये कर सकता है.' वो आगे एक और पोस्ट में लिखती हैं, 'भोजपुरी एक्ट्रेस हूं अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ता है ट्रोलिंग करन वाले कुछ यूट्यूबर कुछ इंस्टा चलाने वाले कल सलमान सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इन्हें प्रेस का कार्ड कौन दिया है?'


कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ

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रानी चटर्जी ने बयां किया दर्द

रानी आगे लिखती हैं, 'इन्होंने अपनी शक्ल देखी है क्या? खुद की मां बहन की बॉडी शेमिंग करो ऐज शेमिंग करो? बहुत खुशी हुई जब सलमान सर सभी के लिए स्टैंड लिए. मैं भोजपुरी एक्ट्रेस हूं कई सालों से बहुत सारी भोजपुरी एक्ट्रेस को कुछ स्टार्स के फैंस बॉडी शेमिंग ऐज शेमिंग और ना जाने क्या क्या बोलते हैं. पर कोई ऐसा मर्द नहीं जिसने अपनी इंडस्ट्री की महिला के लिए कोई स्टैंड लिया. किसी ने नहीं. हमारे पास सलमान नहीं हैं इसलिए भोजपुरी एक्ट्रेस को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है.'


कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ

रानी चटर्जी ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा, 'आज तक जितनी भोजपुरी एक्ट्रेस ने पब्लिक में आकर आवाज उठाई है ट्रोलिंग की वजह से उठाई है. बॉडी से लेकर चरित्र पर ट्रोल किया गया है. कुछ स्टार्स के फैंस द्वारा. भोजपुरी एक्ट्रेस हूं अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ता है और काफी भी हूं ट्रोल के लिए.' इसके साथ ही रानी चटर्जी ने अपनी एक और पोस्ट में खुद को सलमान का फैन होने पर गर्व भी जताया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Sep 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 20
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