इस साल की तीसरी तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में तेज ग्रोथ देखी गई. पांच सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए सितंबर में समाप्त हुई तिमाही में स्मार्टफोन मार्केट 4.3 प्रतिशत की सालाना आधार पर बढ़ी है. IDC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन के पीछे प्रीमियम स्मार्टफोन की तेजी से बढ़ी मांग है. जून से सितंबर तिमाही में चाइनीज कंपनी वीवो ने सबसे ज्यादा शिपमेंट करते हुए 18.3 प्रतिशत मार्केट शेयर पर कब्जा किया है, वहीं ऐप्पल ने भी पहली बार एक तिमाही में 50 लाख आईफोन का शिपमेंट किया.

शिपमेंट के मामले में कौन-सी कंपनी किस स्थान पर?

जून-सितंबर तिमाही में शिपमेंट के मामले में वीवो के बाद 13.9 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ ओप्पो दूसरे स्थान पर रही. 12.6 प्रतिशत के साथ सैमसंग तीसरे, 10.4 प्रतिशत के साथ ऐप्पल चौथे, 9.8 प्रतिशत के साथ रियलमी पांचवे और 9.2 प्रतिशत के साथ शाओमी छठे स्थान पर रही.

महंगे फोन की मांग बढ़ी

भारत में लोग अब महंगे फोन को पसंद कर रहे हैं और इनकी मांग में तेजी देखी गई है. सितंबर में खत्म हुई तिमाही में पिछले साल की तुलना में प्रीमियम सेगमेंट (53,000 रुपये से 71,000 रुपये तक) में बिक्री 43.3 प्रतिशत बढ़ी है. इससे प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट शेयर 4 से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है. बता दें कि महंगे फोन की बिक्री में ऐप्पल के आईफोन 15, 16 और 17 सबसे आगे रहे.

सुपर प्रीमियम सेगमेंट में सबसे बड़ी उछाल

71,000 रुपये से अधिक की कीमत वाले सुपर-प्रीमियम सेगमेंट में सबसे बड़ी उछाल देखी गई और इसमें सालाना आधार पर 52.9 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है. अब इस सेगमेंट का मार्केट शेयर 6 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत हो गया है. इससे पता चलता है कि लोग महंगे फोन खूब पसंद कर रहे हैं. इसका फायदा ऐप्पल को मिला है और वह 66 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ प्रीमियम सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है. सैमसंग 31 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ इस मामले में दूसरे स्थान पर है.

