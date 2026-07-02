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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या नॉर्मल फोन के दिन जाने वाले हैं? Elon Musk की कंपनी बना रही है यह धांसू डिवाइस

क्या नॉर्मल फोन के दिन जाने वाले हैं? Elon Musk की कंपनी बना रही है यह धांसू डिवाइस

SpaceX AI Device: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक नया एआई डिवाइस बनाने पर विचार कर रही है. यह आईफोन से पतला होगा और इसमें क्वालकॉम का चिपसेट यूज किया जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 03:02 PM (IST)
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  • स्पेसएक्स आईफोन से पतला एक एआई डिवाइस बना रहा है।
  • इसमें क्वालकॉम चिप, नया ओएस और xAI टेक्नोलॉजी होगी।
  • ओपनएआई भी एआई एजेंट से चलने वाला अनोखा फोन बना रहा है।

SpaceX AI Device: क्या नॉर्मल फोन के दिन अब जाने वाले हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब कंपनियां एआई डिवाइसेस पर फोकस कर रही है. ओपनएआई ने कुछ दिन पहले एआई एजेंट से चलने वाला फोन लाने की जानकारी दी थी तो अब एलन मस्क की कंपनी SpaceX भी इस रेस में कूद पड़ी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पेसएक्स एक एआई डिवाइस तैयार कर रही है, जो आईफोन से पतला होगा. कंपनी ने एक हैंडसेट की तरह नजर आने वाले इस डिवाइस का प्रोटोटाइप अपने निवेशकों को दिखाया है. 

SpaceX AI Device के बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेडिशनल फोन से अलग तरह का यह डिवाइस एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा और इसमें क्वालकॉम की स्नैपड्रेगन चिप को यूज किया जाएगा. इस डिवाइस में xAI की एआई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने की बात सामने आ रही है. हालांकि, अभी तक यह प्रोजेक्ट बहुत शुरुआती चरण में है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी इसे असली प्रोडक्ट बदलेगी या नहीं. अगर यह प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक पहुंचता है तो इस डिवाइस में एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, एक्स सर्विसेस और स्टारलिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर भी मिल सकते हैं. मस्क का नाम जुड़ने पर ग्राहकों को भी इसमें शानदार हार्डवेयर, जबरदस्त कैमरा, भरोसेमंद सॉफ्टवेयर, अच्छी बैटरी लाइफ और मैच्योर ऐप इकोसिस्टम मिलने की उम्मीद है.

पहले भी सामने आ चुकी है स्पेसएक्स के फोन बनाने की जानकारी

यह पहली बार नहीं है, जब स्पेसएक्स को फोन जैसे किसी हार्डवेयर पर काम करने की जानकारी सामने आ रही है. इसी साल एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंपनी एक स्टारलिंक कनेक्टेड फोन बनाएगी, जिसका बाद में मस्क ने खंडन कर दिया था. हालांकि, मस्क खुद भी फोन बनाने की बात कह चुके हैं. ऐप डिस्ट्रीब्यूशन पर ऐप्पल और गूगल के कंट्रोल को देखते हुए उन्होंने फोन बनाने की बात कही थी. तब मस्क ने कहा था कि अगर एक्स को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हटाया जाता है तो वो एक ऑल्टरनेटिव फोन बना सकते हैं.

ओपनएआई भी बना रही है एआई एजेंट से चलने वाला फोन

कुछ समय पहले जानकारी मिली थी कि चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई एक नई तरह के फोन पर काम कर रही है.  ऐप्पल के पूर्व डिजाइन चीफ Jony Ive भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं. इस अनोखे फोन में मोबाइल ऐप्स की जरूरत नहीं होगी और यह एआई एजेंट्स से चलेगा. ये एआई एजेंट रियल-टाइम में कॉन्टेक्स्ट, यूजर बिहेवियर और जरूरत को समझकर काम करेंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 02 Jul 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
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