क्या नॉर्मल फोन के दिन जाने वाले हैं? Elon Musk की कंपनी बना रही है यह धांसू डिवाइस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्पेसएक्स आईफोन से पतला एक एआई डिवाइस बना रहा है।

इसमें क्वालकॉम चिप, नया ओएस और xAI टेक्नोलॉजी होगी।

ओपनएआई भी एआई एजेंट से चलने वाला अनोखा फोन बना रहा है।

SpaceX AI Device: क्या नॉर्मल फोन के दिन अब जाने वाले हैं? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब कंपनियां एआई डिवाइसेस पर फोकस कर रही है. ओपनएआई ने कुछ दिन पहले एआई एजेंट से चलने वाला फोन लाने की जानकारी दी थी तो अब एलन मस्क की कंपनी SpaceX भी इस रेस में कूद पड़ी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्पेसएक्स एक एआई डिवाइस तैयार कर रही है, जो आईफोन से पतला होगा. कंपनी ने एक हैंडसेट की तरह नजर आने वाले इस डिवाइस का प्रोटोटाइप अपने निवेशकों को दिखाया है.

SpaceX AI Device के बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेडिशनल फोन से अलग तरह का यह डिवाइस एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा और इसमें क्वालकॉम की स्नैपड्रेगन चिप को यूज किया जाएगा. इस डिवाइस में xAI की एआई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने की बात सामने आ रही है. हालांकि, अभी तक यह प्रोजेक्ट बहुत शुरुआती चरण में है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी इसे असली प्रोडक्ट बदलेगी या नहीं. अगर यह प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक पहुंचता है तो इस डिवाइस में एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, एक्स सर्विसेस और स्टारलिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर भी मिल सकते हैं. मस्क का नाम जुड़ने पर ग्राहकों को भी इसमें शानदार हार्डवेयर, जबरदस्त कैमरा, भरोसेमंद सॉफ्टवेयर, अच्छी बैटरी लाइफ और मैच्योर ऐप इकोसिस्टम मिलने की उम्मीद है.

पहले भी सामने आ चुकी है स्पेसएक्स के फोन बनाने की जानकारी

यह पहली बार नहीं है, जब स्पेसएक्स को फोन जैसे किसी हार्डवेयर पर काम करने की जानकारी सामने आ रही है. इसी साल एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंपनी एक स्टारलिंक कनेक्टेड फोन बनाएगी, जिसका बाद में मस्क ने खंडन कर दिया था. हालांकि, मस्क खुद भी फोन बनाने की बात कह चुके हैं. ऐप डिस्ट्रीब्यूशन पर ऐप्पल और गूगल के कंट्रोल को देखते हुए उन्होंने फोन बनाने की बात कही थी. तब मस्क ने कहा था कि अगर एक्स को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हटाया जाता है तो वो एक ऑल्टरनेटिव फोन बना सकते हैं.

ओपनएआई भी बना रही है एआई एजेंट से चलने वाला फोन

कुछ समय पहले जानकारी मिली थी कि चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई एक नई तरह के फोन पर काम कर रही है. ऐप्पल के पूर्व डिजाइन चीफ Jony Ive भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं. इस अनोखे फोन में मोबाइल ऐप्स की जरूरत नहीं होगी और यह एआई एजेंट्स से चलेगा. ये एआई एजेंट रियल-टाइम में कॉन्टेक्स्ट, यूजर बिहेवियर और जरूरत को समझकर काम करेंगे.

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