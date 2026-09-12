Siri का सबसे बड़ा AI अपडेट हुआ शुरू! iPhone यूजर्स को मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

Apple यूजर्स के लिए Siri का इस्तेमाल उनको काफी बेहतरीन एक्सपीरिएंस देने का काम करता है. लेकिन एप्पल सिरी को सिर्फ वॉयस कमांड लेने वाले असिस्टेंट तक ही सीमित नहीं रखना चाहती है. कंपनी सिरी को इससे आगे ले जाने पर काफी समय से काम कर रही है. कंपनी का गोल Siri को एक ऐसे AI एजेंट में बदलना है जो यूजर की जरूरत को समझकर अलग-अलग ऐप्स में काम कर सके. अब ये बदलाव धीरे-धीरे आम यूजर्स तक पहुंचना शुरू हो गया है.

आपको बता दें कि नया Siri यूजर के मैसेज, ईमेल और फोटो से जुड़ी जानकारी को समझ सकता है. इतना ही नहीं, ये फोन की स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट को भी पहचान सकता है और सपोर्टेड ऐप्स के साथ मिलकर काम कर सकता है.

क्या-क्या कर सकता है नया Siri?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नए Siri की सबसे बड़ी खासियत इसका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट समझना है. इसका मतलब ये है कि यूजर को हर बार पूरी जानकारी दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी. Siri जरूरत पड़ने पर मैसेज, ईमेल या फोटो में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है. जैसे मान लिजिए अगर किसी मैसेज में किसी जगह, तारीख या दूसरी जानकारी का जिक्र है तो Siri उस जानकारी को पहचानकर आगे के काम में इस्तेमाल कर सकता है. इसी तरह फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रही चीजों को समझकर भी ये जवाब दे सकता है.

Apple ने Siri के लिए एक अलग ऐप भी पेश किया है. इसमें यूजर्स अपनी पिछली बातचीत देख सकेंगे और अलग-अलग Apple डिवाइस पर iCloud के जरिए बातचीत जारी रख सकेंगे.

Apple Intelligence में भी कई बड़े बदलाव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Siri AI अकेला अपडेट नहीं है. Apple ने अपने पूरे Apple Intelligence सिस्टम में कई नए फीचर्स को ऐड किया हैं. इसमें Visual Intelligence, Natural Language Shortcuts और बेहतर Writing Tools शामिल हैं.

Photos ऐप में AI की मदद से फोटो को एडिट करने के नए ऑप्शन दिए गए हैं. Image Playground अब ज्यादा असल दिखने वाली फोटोज तैयार कर सकता है और रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल भी कर सकता है.

नए iPhone में Siri AI कैसे काम करेगा?

बता दें कि iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Duo नए Siri AI को इस्तेमाल करने वाले शुरुआती डिवाइस हैं. इन डिवाइस में Siri यूजर के मैसेज, ईमेल और फोटो से जुड़ी जानकारी को समझ सकता है.

कैमरा भी Siri के एक्सपीरिएंस का हिस्सा बन गया है. यूजर कैमरे के सामने मौजूद किसी चीज के बारे में सवाल पूछ सकता है और Siri उस विजुअल जानकारी के आधार पर जवाब दे सकता है. इसके अलावा यूजर Siri को ये भी बता सकता है कि उसे किस तरह का टेक्स्ट तैयार करवाना है. इससे ईमेल, मैसेज या दूसरे कंटेंट को लिखने का काम आसान हो सकता है.

Apple की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

Apple के लिए सबसे बड़ा फायदा उसका पूरा इकोसिस्टम है. iPhone, Apple Watch, AirPods, ऐप्स, कैमरा और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंपनी के कंट्रोल में हैं. ऐसे में Siri को इन सभी के बीच एक साथ काम करने के लिए तैयार करना Apple के लिए आसान हो सकता है.

प्राइवेसी भी Apple के AI मॉडल का अहम हिस्सा है. कंपनी ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग और Private Cloud Compute के जरिए AI कामों को संभालने की कोशिश कर रही है. हालांकि Google और Samsung भी AI में प्राइवेसी और यूजर कंट्रोल पर जोर दे रहे हैं.

इसलिए Apple की असली चुनौती सिर्फ एक बेहतर AI मॉडल बनाना नहीं है बल्कि Siri को इतना सक्षम बनाना है कि यूजर रोजमर्रा के ज्यादा से ज्यादा काम इसके जरिए कर सके. यही तय करेगा कि Siri AI सिर्फ एक नया फीचर बनकर रह जाता है या असल में iPhone इस्तेमाल करने का तरीका बदल देता है.

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