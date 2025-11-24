Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







देश के कई हिस्सों में इन दिनों इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का काम चल रहा है. इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) घर-घर जाकर वोटर्स से SIR फॉर्म्स भरवा रहे हैं. साइबर अपराधी भी इस आधिकारिक प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ये लोगों के पास वेरिफिकेशन टीम के अधिकारी बनकर फोन करते हैं और वेरिफिकेशन के लिए OTP शेयर करने को कहते हैं. आपको बता दें कि यह पूरी तरह स्कैम है और SIR की प्रक्रिया में OTP की कोई जरूरत नहीं पड़ती है.

वोटर लिस्ट अपडेशन के लिए नहीं चाहिए OTP

बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से चलाई जा रही वोटर लिस्ट अपडेट एक्सरसाइज में OTP की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें BLO घर-घर जाकर SIR फॉर्म भर रहे हैं. उनके पास आपके फोन नंबर और आधार डिटेल लेने का अधिकार है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में OTP की कोई जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे में अगर आपको कोई फोन कर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए OTP शेयर करने की बात कहे तो सावधान हो जाने की जरूरत है.

ऐसे चलाया जा रहा है स्कैम

ताजा स्कैम में साइबर अपराधी फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए फोन OTP पूछते हैं. यह OTP वोटर लिस्ट अपडेट एक्सरसाइज का नहीं होता है. स्कैमर्स इस OTP के जरिए किसी अवैध ट्रांजेक्शन को अंजाम दे सकते हैं या आपका पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं. इसलिए इस स्कैम से सावधान रहने की जरूरत है.

ऐसे स्कैम से कैसे बचें?

किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति के साथ कभी भी OTP और अपनी पर्सनल जानकारी शेयर न करें.

SIR की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है. इसमें BLO आपके घर पहुंचता है. इसलिए SIR के नाम पर आए किसी भी संदिग्ध मेल या मैसेज से भी सतर्क रहें.

आजकल साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में वेब ब्राउजिंग करते समय सतर्क रहें और संदिग्ध वेबसाइट्स आदि पर क्लिक करने से बचें.

