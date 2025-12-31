नए साल पर सैमसंग देगी जोर का झटका, महंगी कीमत पर लॉन्च होंगे ये धाकड़ स्मार्टफोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग की Galaxy S26 Series का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है. जानकारी मिल रही है कि इसकी लॉन्चिंग में देरी हो सकती है और नए फ्लैगशिप डिवाइस खरीदने केे लिए लोगों को ज्यादा पैसे भी चुकाने पड़ेंगे. दरअसल, पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ी हैं, जिसके चलते मोबाइल कंपनियों पर बोझ पड़ा है और वो अपने स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ा रही है. आइए जानते हैं कि सैमसंग की अपकमिंग सीरीज के बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

कब लॉन्च होगी Galaxy S26 Series?

सैमसंग आमतौर पर Galaxy S सीरीज को जनवरी में लॉन्च करती है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि नई सीरीज को फरवरी में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा ग्राहकों को नए S26 डिवाइस खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और इनकी बिक्री मार्च में शुरू होगी. हालांकि, सैमंसग की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

ग्राहकों पर पड़ेगा लागत बढ़ने का असर

पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप और दूसरे कंपोनेंट की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे स्मार्टफोन बनाना महंगा हो गया है और अब इसका असर बढ़ते हुए दामों में दिखेगा. अब खबर आई है कि सैमसंग नए डिवाइस को बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च करेगी. हालांकि, सैमसंग की मोबाइल एक्सपीरियंस डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ग्राहकों को नए मोबाइल के ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. बता दें कि शाओमी समेत दूसरी कंपनियां भी अपने मोबाइल महंगे कर चुकी हैं.

भारत में कितनी हो सकती है नई सीरीज की कीमत?

कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में ग्राहकों को Galaxy S25 के लिए 80,999 रुपये, S25+ के लिए 99,999 रुपये और S25 Ultra के लिए 1,29,999 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. बता दें कि ये सिर्फ कयास हैं. नए डिवाइस की ऑफिशियल कीमत इनकी लॉन्चिंग के समय ही पता लगेगी.

ये भी पढ़ें-

बज गई खतरे की घंटी! एआई ले लेगी ये 40 नौकरियां, माइक्रोसॉफ्ट ने जारी की लिस्ट