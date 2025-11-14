अब जेब में नहीं, कपड़ों में पहनिए अपना आईफोन! जानिए क्या है iPhone Pocket

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone Pocket: Apple ने एक ऐसा अनोखा एक्सेसरी लॉन्च किया है जो आपके iPhone को जेब में रखने के बजाय पहनने का नया तरीका देता है. कंपनी ने इसे नाम दिया है iPhone Pocket जिसकी कीमत करीब $150 (लगभग 12,500 रुपये) रखी गई है. यह एक्सेसरी जापान के प्रसिद्ध डिजाइन हाउस ISSEY MIYAKE के सहयोग से बनाई गई है और इसका डिजाइन एक कपड़े के टुकड़े से प्रेरित है.

डिज़ाइन में फैशन और टेक का मेल

Apple के मुताबिक, iPhone Pocket को 3D निटेड तकनीक से तैयार किया गया है जिससे यह हर साइज के iPhone और कुछ छोटे जरूरी सामानों को आसानी से समेट सकता है.

ISSEY MIYAKE के डिजाइन डायरेक्टर योशियुकी मियामाए ने कहा कि iPhone Pocket का विचार इस सोच से जुड़ा है कि हर व्यक्ति अपने अंदाज़ में iPhone पहनने का आनंद ले सके. इसका सादगीभरा डिजाइन व्यक्तिगत स्टाइल को खुलकर व्यक्त करने का मौका देता है. गौरतलब है कि MIYAKE DESIGN STUDIO वही फैशन हाउस है जिसने Apple के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के मशहूर ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर को डिजाइन किया था.

iPhone Pocket का इस्तेमाल कैसे करें

iPhone Pocket का लुक और फील बिलकुल अनोखा है. इसमें रिब्ड ओपन स्ट्रक्चर है जो ISSEY MIYAKE की मूल pleats डिजाइन तकनीक से प्रेरित है. इसे आप कई तरीकों से उपयोग कर सकते हैं हाथ में पकड़कर, बैग पर बांधकर या फिर आर्म स्लीव पर पहनकर.

इसके अलावा, इसका लॉन्ग-स्ट्रैप वर्ज़न भी है जिसे आप बॉडी पर क्रॉस करके पहन सकते हैं. Apple का कहना है कि यह पॉकेट iPhone को पूरी तरह कवर करता है और साथ ही छोटे आवश्यक आइटम्स के लिए भी जगह देता है. जब आप इसे फैलाते हैं तो अंदर रखी चीज़ें और iPhone दिखाई देते हैं.

कीमत और उपलब्धता

Apple ने इस नए फैशन-टेक एक्सेसरी को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है.

शॉर्ट-स्ट्रैप डिज़ाइन: $149.95

लॉन्ग-स्ट्रैप डिज़ाइन: $229.95

यह एक्सेसरी 14 नवंबर से उपलब्ध होगी और इसे फ्रांस, चीन, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूके और यूएस के Apple Stores और आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा.

रंगों की बात करें तो शॉर्ट-स्ट्रैप वर्ज़न लेमन, मैंडरिन, पर्पल, पिंक, पीकॉक, सैफायर, सिनेमन और ब्लैक कलर्स में मिलेगा जबकि लॉन्ग-स्ट्रैप मॉडल सैफायर, सिनेमन और ब्लैक में उपलब्ध रहेगा.

