Vivo Y19s 5G vs Samsung Galaxy M17 5G: Vivo ने भारत में अपनी बजट-फ्रेंडली Y-सीरीज को एक्सपैंड करते हुए Vivo Y19s 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है. बजट प्राइस कैटेगरी में यह फोन भरोसेमंद परफॉर्मेंस, शानदार बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ है. एंट्री-लेवल सेगमेंट में इस फोन को हाल ही में लॉन्च हुए सैमसंग Galaxy M17 5G से टक्कर मिलेगी. आइए दोनों फोन के फीचर्स और कीमत आदि के बारे में डिटेल से जानते हैं.

Vivo Y19s 5G

इस फोन में 6.74 इंच की LCD स्क्रीन दी गई है, जो HD+ रेजॉल्यूशन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. इसमें 6nm मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिप लगी है, जिसे 6GB रैम के साथ पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड FunTouchOS 15 पर रन करता है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 13MP का प्राइमरी कैमरा और 0.8MP का सेकेंडरी कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट में यह 5MP लेंस के साथ लॉन्च हुआ है. यह फोन 6000mAh की बैटरी के साथ आया है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Samsung Galaxy M17 5G

सैमसंग के इस फोन में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 1,100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है. इसमें Exynos 1330 प्रोसेसर है, जिसे 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP + 5MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है. इसके फ्रंट में 13 MP लेंस मिलता है. सैमसंग ने इस फोन को 5,000mAh की बैटरी से लैस किया है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कितनी है कीमत?

Vivo Y19s 5G के 4GB + 64GB वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये और टॉप वेरिएंट (6GB + 128GB) 13,499 रुपये रखी गई है. सैमसंग के मॉडल की बात करें तो इसकी कीमत 12,499 रुपये से शुरू होकर 15,499 रुपये तक जाती है.

