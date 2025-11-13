हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जल्द खत्म होगा Galaxy Z TriFold का इंतजार, अगले महीने लॉन्च हो सकता है सैमसंग का पहला ट्राईफोल्ड फोन

सैमसंग के पहले ट्राई-फोल्ड फोन Galaxy Z TriFold को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है. एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे 5 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और कंपनी इसकी लिमिटेड यूनिट्स ही बेचेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 07:38 AM (IST)
Samsung Galaxy Z TriFold: दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग के पहले ट्राई-फोल्ड फोन Galaxy Z TriFold का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है. इसके लिए कंपनी एक स्पेशल इवेंट आयोजित करेगी और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉन्च होते ही यह फोन सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा. आइए फोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Galaxy Z TriFold के फीचर्स

Galaxy Z TriFold में 6.5 इंच की Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन मिल सकती है, जो अनफोल्ड होने पर 10 इंच की हो जाएगी. इसे Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है, जिसके 16GB RAM और 256GB-1TB स्टोरेज के साथ पेयर होने की उम्मीद है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड One UI 8.0 पर रन करेगा. एक बार अनफोल्ड होने पर यह Galaxy Z Fold 7 जैसा लगेगा. इसके दो हिंज होंगे, जिससे फोन तीन भागों में फोल्ड होगा. पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इसकी मोटाई 4.2mm और फोल्ड होने पर लगभग 14mm रह सकती है. 

कैमरा और बैटरी

Galaxy Z TriFold में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलना लगभग तय है. इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप के दो बाकी लेंस 12MP अल्ट्रावाइड और 50MP टेलीफोटो सेंसर होंगे. इसके फ्रंट में 10-10MP के दो सेंसर दिए जा सकते हैं. बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसे 5,600 mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो Galaxy Z Fold 7 की 4,400mAh वाली बैटरी की तुलना में काफी बड़ी होगी. 

कब होगा लॉन्च और कितनी हो सकती है कीमत?

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन को 5 दिसंबर को लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी शुरुआत में इसकी 20,000-30,000 यूनिट्स ही बेचने का प्लान बना रही है. अभी कंपनी सेल की बजाय अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल दिखाना चाहती है. आधिकारिक तौर पर इसकी कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह लगभग 2.60 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च होगा. इस फोन को चीनी कंपनी Huawei के Mate XT से टक्कर मिलेगी. Huawei का Mate XT दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड फोन है और इसका सेकंड जनरेशन मॉडल भी लॉन्च हो चुका है.

Source: IOCL

