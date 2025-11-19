Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Meta New Tool: Meta ने क्रिएटर्स की बड़ी चिंता दूर करने के लिए एक नया मोबाइल-ओनली फीचर पेश किया है जो उनके कंटेंट की सुरक्षा को और मजबूत बनाता है. अक्सर देखा जाता है कि किसी क्रिएटर की मेहनत से बनाई गई रील बिना पूछे कॉपी कर ली जाती है और वायरल भी हो जाती है. इसी समस्या को खत्म करने के लिए Meta ने Facebook Content Protection नाम का नया टूल जारी किया है जो किसी भी कॉपी की गई रील को पकड़कर तुरंत असली क्रिएटर को सूचित कर देगा.

कंटेंट चोरी होते ही मिलेगा नोटिफिकेशन

जैसे ही सिस्टम किसी रील की कॉपी पहचानता है क्रिएटर को तुरंत एक अलर्ट भेज दिया जाता है. इस नोटिफिकेशन के बाद क्रिएटर खुद तय कर सकता है कि आगे क्या करना है वे चाहे तो उस कॉपी की गई रील की रीच रोक सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसमें अपना क्रेडिट लिंक जोड़ सकते हैं या अगर चाहें तो क्लेम को छोड़ भी सकते हैं.

Meta ने इसमें allow list फीचर भी दिया है जो उन क्रिएटर्स के लिए बढ़िया है जो पार्टनरशिप या अनुमति के तहत अपने वीडियो को दूसरों से रीपोस्ट करवाते हैं. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि Instagram की रील्स तभी ट्रैक की जा सकती हैं जब उन्हें Facebook पर भी शेयर किया गया हो चाहे सीधे फेसबुक पर अपलोड करके या Share to Facebook ऑप्शन चुनकर. एक बार रील Facebook सिस्टम में आ जाती है, टूल दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उसकी कॉपियां स्कैन करने लगता है.

Rights Manager की तकनीक से चलता है नया सिस्टम

Meta का यह फीचर Rights Manager की वही एडवांस्ड तकनीक इस्तेमाल करता है जो मैचिंग कंटेंट की डिटेल्ड रिपोर्ट देता है. इसमें यह भी शामिल है कि कॉपी कितना मिलता-जुलता है, उस वीडियो को कितने व्यूज़ मिले और दूसरी प्रोफाइल के कितने फॉलोअर्स हैं. कंटेंट मैचिंग डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन है यानी क्रिएटर्स को अलग से इसे सक्षम करने की जरूरत नहीं पड़ती.

Meta का लक्ष्य

Meta का कहना है कि यह कदम प्लेटफॉर्म पर मौलिक और असली कंटेंट को प्रमोट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. कंपनी ने हाल ही में 1 करोड़ फर्जी या किसी और की नकल करने वाली प्रोफाइल हटाई थीं और 5 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई की थी जो स्पैम और फेक एंगेजमेंट में शामिल थे.

यह नया टूल Meta की मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में शामिल योग्य क्रिएटर्स के लिए ऑटोमैटिक रूप से सक्षम हो जाएगा. इसके अलावा Rights Manager यूज़ करने वाले क्रिएटर्स भी इसे पा सकेंगे. वे अपने Feed, Professional Dashboard या प्रोफाइल में संबंधित विकल्प देख पाएंगे.

फिलहाल सिर्फ मोबाइल पर उपलब्ध

अभी यह पूरा फीचर Meta के मोबाइल ऐप पर ही चल रहा है लेकिन कंपनी डेस्कटॉप के Professional Dashboard में भी इस फीचर को लाने की टेस्टिंग कर रही है. यह टूल क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा राहतभरा कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी मेहनत सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें सही क्रेडिट और पहचान भी मिलेगी.

