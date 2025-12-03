इस आईफोन की दुनियाभर में हो रही धुआंधार बिक्री, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के लिए यह साल शानदार साबित होने वाला है. कंपनी की आईफोन 17 सीरीज ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में हलचल पैदा कर दी है. आईफोन 17 की चीन और अमेरिका समेत वैश्विक बाजारों में धुआंधार बिक्री हो रही है और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसके चलते इस साल स्मार्टफोन बिक्री के सारे अनुमान पीछे छूट गए हैं. आइए जानते हैं कि आईफोन 17 की बिक्री से मार्केट पर क्या असर पड़ा है.

आईफोन 17 की जबरदस्त बिक्री

आईफोन 17 के सुपरहिट होने के कारण इस साल ऐप्पल ने रिकॉर्ड 24.7 करोड़ आईफोन को शिप किया है. सालाना आधार पर कंपनी के शिपमेंट में 6.1 प्रतिशत बढ़ोतरी है. इसकी बिक्री इतनी जबरदस्त रही है कि IDC को अपना अनुमान बदलना पड़ा है. पहले उसे उम्मीद थी कि 2025 में स्मार्टफोन मार्केट 1 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन अब उसने इसे बदलते हुए 1.5 प्रतिशत ग्रोथ का नया अनुमान लगाया है.

चीन में भी सुपरहिट बिक्री

चीन ऐप्पल की सबसे बड़ी मार्केट है और अक्टूबर और नवंबर में आईफोन 17 की मांग तेजी से बढ़ी है. इन दोनों महीनों में यह चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा और इसने 20 प्रतिशत मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया है. ऐप्पल को पहले लग रहा था कि चीन में उसकी मार्केट 1 प्रतिशत कम होगी, लेकिन अब इसमें 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है. बता दें कि ऐप्पल ने आईफोन 17 में कई बड़ी अपग्रेड दी है. कीमत में बढ़ोतरी के बिना इसमें प्रो मॉडल्स वाले कई फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे लोगों को यह आईफोन खूब पसंद आ रहा है.

अगले साल बदल सकती है स्थिति

2026 में ऐप्पल की लिए स्थिति बदल सकती है. दरअसल, कंपनी ने आईफोन 18 सीरीज को लॉन्च करने का शेड्यूल बदल दिया है. सितंबर, 2026 में ऐप्पल केवल आईफोन 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी, जबकि सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल आईफोन 18 को किफायती वेरिएंट आईफोन 18e के साथ 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इससे 2026 में ऐप्पल की शिपमेंट में 4.2 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है. साथ ही मेमोरी चिप की शॉर्टेज और कीमत बढ़ने के कारण ओवरऑल मार्केट में 0.9 प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है.

