मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है. लंबे समय से अनशन पर बैठे जरांगे की तबीयत खराब होने के बाद उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है. इसी बीच उनके पिता रावसाहेब जरांगे सुबह उनसे मिलने पाटोदा गांव पहुंचे. बताया जा रहा है कि पिता अपने बेटे की बिगड़ती तबीयत को लेकर काफी परेशान नजर आए.

मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान की ओर जा रहे हैं. मुंबई जाते समय उनका पहला पड़ाव पाटोदा गांव में रहा. यहां उन्होंने देर रात तक बैठक की. बैठक रात करीब 2:30 बजे तक चली.

इसके बाद सुबह करीब 3 बजे उनके पिता रावसाहेब जरांगे उनसे मिलने पहुंचे. पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर रहने के कारण जरांगे की तबीयत पर लगातार नजर रखी जा रही है. पिता की मुलाकात के दौरान भी उनकी चिंता साफ दिखाई दी.

'मराठा कभी भी गणपति...' मनोज जरांगे के मार्च पर BJP ने उठाए सवाल

आजाद मैदान में अनशन की इजाजत पर पेंच

इस बीच मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई के आजाद मैदान में अनशन करने की अनुमति देने का मामला भी अहम हो गया है. अभी तक अनुमति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है. हालांकि, माना जा रहा है कि जरांगे की ओर से जल्द ही अर्जेंट हियरिंग के तहत याचिका दाखिल की जा सकती है.

मुंबई पुलिस बताएगी अनुमति न देने की वजह

दूसरी ओर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शिशिर हीरे से मुलाकात करेंगे. पुलिस की ओर से कोर्ट में यह बताया जाएगा कि प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी गई और आजाद मैदान में इस प्रदर्शन को अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए.

मुंबई: लालबागचा राजा की लाइन में जेबकतरों का आतंक, 2 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस पहले भी दो बार प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर चुकी है. ऐसे में अगर जरांगे की ओर से याचिका दाखिल होती है, तो हाई कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जाएगा. राज्य सरकार और मुंबई पुलिस की नजर अब कोर्ट की कार्यवाही पर है.