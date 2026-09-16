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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत

मुंबई मार्च के बीच मनोज जरांगे से मिले पिता हुए भावुक, अनशन के 19वें दिन बिगड़ी तबीयत

मनोज जरांगे की भूख हड़ताल 19वें दिन पहुंच गई है. तबीयत बिगड़ने पर उनके पिता रावसाहेब जरांगे सुबह पाटोदा में उनसे मिलने पहुंचे. आजाद मैदान में अनशन की अनुमति के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 16 Sep 2026 12:56 PM (IST)
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मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है. लंबे समय से अनशन पर बैठे जरांगे की तबीयत खराब होने के बाद उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है. इसी बीच उनके पिता रावसाहेब जरांगे सुबह उनसे मिलने पाटोदा गांव पहुंचे. बताया जा रहा है कि पिता अपने बेटे की बिगड़ती तबीयत को लेकर काफी परेशान नजर आए.

मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान की ओर जा रहे हैं. मुंबई जाते समय उनका पहला पड़ाव पाटोदा गांव में रहा. यहां उन्होंने देर रात तक बैठक की. बैठक रात करीब 2:30 बजे तक चली.

इसके बाद सुबह करीब 3 बजे उनके पिता रावसाहेब जरांगे उनसे मिलने पहुंचे. पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर रहने के कारण जरांगे की तबीयत पर लगातार नजर रखी जा रही है. पिता की मुलाकात के दौरान भी उनकी चिंता साफ दिखाई दी.

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आजाद मैदान में अनशन की इजाजत पर पेंच

इस बीच मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई के आजाद मैदान में अनशन करने की अनुमति देने का मामला भी अहम हो गया है. अभी तक अनुमति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है. हालांकि, माना जा रहा है कि जरांगे की ओर से जल्द ही अर्जेंट हियरिंग के तहत याचिका दाखिल की जा सकती है.

मुंबई पुलिस बताएगी अनुमति न देने की वजह

दूसरी ओर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी चीफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शिशिर हीरे से मुलाकात करेंगे. पुलिस की ओर से कोर्ट में यह बताया जाएगा कि प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी गई और आजाद मैदान में इस प्रदर्शन को अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए.

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मुंबई पुलिस पहले भी दो बार प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर चुकी है. ऐसे में अगर जरांगे की ओर से याचिका दाखिल होती है, तो हाई कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जाएगा. राज्य सरकार और मुंबई पुलिस की नजर अब कोर्ट की कार्यवाही पर है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
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