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आपकी हर मूवमेंट पर किसकी नजर? जानिए कैसे काम करता है Location Tracking और क्या है इसकी सच्चाई

Location Tracking: लोकेशन ट्रैकिंग कई तकनीकों के मेल से काम करती है. सबसे पहले आता है GPS जो सैटेलाइट के जरिए आपकी सटीक लोकेशन पता करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 20 Apr 2026 12:47 PM (IST)
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  • ऐप्स की लोकेशन एक्सेस बंद कर या सीमित कर सुरक्षित रहें।

Location Tracking: आज की डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. हम जहां भी जाते हैं हमारा फोन हमारे साथ होता है और यही फोन हमारी लोकेशन को लगातार ट्रैक भी करता रहता है. यह तकनीक जितनी सुविधाजनक है उतनी ही चिंता पैदा करने वाली भी है. सवाल यह है कि आखिर लोकेशन ट्रैकिंग कैसे काम करती है और इससे हमें कितना खतरा हो सकता है.

Location Tracking कैसे करता है काम

लोकेशन ट्रैकिंग कई तकनीकों के मेल से काम करती है. सबसे पहले आता है GPS जो सैटेलाइट के जरिए आपकी सटीक लोकेशन पता करता है. इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क टावर भी आपके फोन की पोजिशन का अंदाजा लगाते हैं. जब GPS कमजोर होता है तब Wi-Fi और ब्लूटूथ के जरिए भी लोकेशन का पता लगाया जाता है. इन सभी तकनीकों के संयोजन से आपका फोन आपकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर पाता है.

कौन-कौन करता है आपकी लोकेशन ट्रैक

सिर्फ आपका फोन ही नहीं बल्कि कई ऐप्स भी आपकी लोकेशन को एक्सेस करते हैं. जैसे मैप्स, फूड डिलीवरी, कैब सर्विस और सोशल मीडिया ऐप्स. कई बार ये ऐप्स आपकी परमिशन लेकर डेटा इकट्ठा करते हैं लेकिन कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में भी आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं. इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां और कुछ मामलों में सरकार भी सुरक्षा या सेवा सुधार के लिए लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करती है.

क्या है इसमें छुपा खतरा

लोकेशन ट्रैकिंग का सबसे बड़ा खतरा प्राइवेसी से जुड़ा है. अगर आपका डेटा गलत हाथों में चला जाए तो आपकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है. इससे आपकी निजी जिंदगी प्रभावित हो सकती है. कई बार हैकर्स या फ्रॉड करने वाले लोग भी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. यही वजह है कि लोकेशन डेटा को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित

लोकेशन ट्रैकिंग से पूरी तरह बचना मुश्किल है लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है. सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाकर यह देखें कि कौन-कौन से ऐप्स आपकी लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं. जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उनकी परमिशन बंद कर दें. इसके अलावा Only While Using App जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करें ताकि ऐप्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोकेशन एक्सेस कर सकें.

सुविधा और खतरे के बीच बैलेंस जरूरी

लोकेशन ट्रैकिंग हमारे जीवन को आसान बनाती है जैसे रास्ता ढूंढना या कैब बुक करना. लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. समझदारी इसी में है कि हम तकनीक का फायदा भी लें और अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा भी करें. सही जानकारी और सावधानी के साथ आप इस तकनीक का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं.

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Published at : 20 Apr 2026 12:47 PM (IST)
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