Google का बड़ा एक्शन! Play Store में आ रही हैं नई सख्त जांचें, अब साइडलोडिंग ऐप्स की खैर नहीं

Google का बड़ा एक्शन! Play Store में आ रही हैं नई सख्त जांचें, अब साइडलोडिंग ऐप्स की खैर नहीं

Google: Google एक बार फिर Android यूजर्स की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाता दिख रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Jan 2026 07:51 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google: Google एक बार फिर Android यूजर्स की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाता दिख रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Play Store में एक नई वेरिफिकेशन लेयर जोड़ने की योजना पर काम कर रही है जिसका मकसद थर्ड-पार्टी सोर्स से ऐप डाउनलोड यानी साइडलोडिंग को हतोत्साहित करना है. Google काफी समय से चाहता है कि यूजर्स सिर्फ Play Store या उसके द्वारा अप्रूव किए गए मार्केटप्लेस से ही ऐप इंस्टॉल करें.

कोड से मिला नए फीचर का सुराग

Android Authority की रिपोर्ट के अनुसार, Play Store के लेटेस्ट वर्जन 49.7.20-29 के कोड में कुछ नए स्ट्रिंग्स देखे गए हैं. इन्हीं से संकेत मिला है कि Google अब ऐप इंस्टॉल करते समय एक अतिरिक्त स्टेप जोड़ सकता है. इस स्टेप में Play Store ऐप डेवलपर की पहचान को वेरिफाई करेगा ताकि यूजर को पहले ही संभावित खतरे के बारे में आगाह किया जा सके.

इंटरनेट नहीं तो वेरिफिकेशन नहीं

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नए वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होगा. अगर यूजर ऑनलाइन नहीं है तो Play Store की तरफ से मैसेज दिख सकता है कि इंटरनेट न होने की वजह से डेवलपर को वेरिफाई नहीं किया जा सकता. यानी बिना नेटवर्क के ऐप की पुष्टि फिलहाल संभव नहीं होगी.

यूजर्स को मिलेगा विकल्प, लेकिन चेतावनी के साथ

हालांकि Google पूरी तरह साइडलोडिंग पर रोक नहीं लगा रहा है. कोड में यह भी साफ किया गया है कि यूजर्स चाहें तो “बिना वेरिफाई किए इंस्टॉल करें” वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. लेकिन इससे पहले उन्हें एक सख्त चेतावनी दिखाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि अनवेरिफाइड डेवलपर से ऐप इंस्टॉल करने पर डिवाइस और डेटा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं. यह तरीका पहले घोषित अनिवार्य वेरिफिकेशन नीति से थोड़ा नरम माना जा रहा है.

Google ने क्या कहा?

Google में डेवलपर्स के लिए चीफ प्रोडक्ट एक्सप्लेनर मैथ्यू फोर्साइथ ने X (पहले Twitter) पर साफ किया कि यह कोई साइडलोडिंग बैन नहीं है. उनके मुताबिक, एडवांस यूजर्स के पास बिना वेरिफिकेशन इंस्टॉल करने का विकल्प रहेगा, लेकिन पूरा प्रोसेस जानबूझकर थोड़ा मुश्किल बनाया जाएगा ताकि यूजर्स जोखिम को समझ सकें.

Play Protect से पहले ही मिल रही है सुरक्षा

गौर करने वाली बात यह है कि Play Store में पहले से ही Play Protect जैसी सुरक्षा लेयर मौजूद है. अगर यह फीचर ऑन है, तो अनट्रस्टेड सोर्स से ऐप इंस्टॉल करने पर सिस्टम यूजर को रोक देता है. इसे बायपास करने के लिए यूजर को सेटिंग्स में जाकर Play Protect को मैन्युअली रोकना पड़ता है.

बच्चा हर वक्त मोबाइल में खोया रहता है? ये 3 आसान टिप्स लौटाएंगे उसका ध्यान और पढ़ाई में फोकस

Published at : 21 Jan 2026 07:50 AM (IST)
Embed widget