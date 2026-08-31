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अब वीडियो एडिटिंग होगी आसान, Google Gemini का नया मॉडल लॉन्च

Google का Gemini Omni 1.1 Flash वीडियो बनाने और एडिट करने के तरीके को आसान बनाने वाले कई नए फीचर्स के साथ आया है. जानिए नए Gemini मॉडल में क्या खास है और ये कैसे काम करेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Aug 2026 10:27 AM (IST)
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  • Google ने नया Gemini Omni 1.1 Flash AI लॉन्च किया.
  • यह मौजूदा वीडियो सीन को आगे बढ़ाता है.
  • दो फ्रेम के बीच खुद फुटेज बनाता है.
  • छोटे वीडियो रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल होते हैं.

वीडियो बनाने और एडिट करने वालों के लिए Google ने एक बड़ा अपडेट पेश किया है. कंपनी ने Gemini Omni 1.1 Flash नाम का नया जनरेटिव AI मॉडल लॉन्च किया है, जिसे खास तौर पर वीडियो क्रिएशन और एडिटिंग को बेहतर बनाने के लिए अपडेट किया गया है. नया मॉडल मौजूदा वीडियो के सीन को आगे बढ़ाने, दो तय फ्रेम के बीच का फुटेज खुद तैयार करने और छोटे वीडियो को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने जैसे फीचर्स देता है. इतना ही नहीं, इसमें 4K तक वीडियो बनाने की क्षमता भी है. Google ने तेज और कम खर्च वाले ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 360p मोड भी जोड़ा है. 

वीडियो एक्सटेंड करना हुआ आसान

Gemini Omni 1.1 Flash किसी मौजूदा वीडियो को आगे बढ़ाते समय उसके पिछले 10 सेकंड तक के फुटेज को समझ सकता है. पुराने वर्जन में मॉडल सिर्फ क्लिप के आखिरी 1 सेकंड को ही देख पाता था. डेवलपर्स 10 से 10 सेकंड के हिस्सों में वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और कुल 40 सेकंड तक का एक्सटेंशन सपोर्ट किया गया है. इससे सीन की विजुअल स्टाइल और कहानी का तालमेल बनाए रखना आसान होगा. 

Gemini Omni 1.1 Flash कहां मिलेगा?

डेवलपर्स Google AI Studio में Gemini API के जरिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Enterprise यूजर्स Agent Platform API के जरिए मॉडल पर काम कर सकते हैं. Google ने वीडियो जनरेशन के लिए documentation, cookbook और prompting guides भी जारी किए हैं.  इसके अलावा Google Flow के जरिए AI Plus, Pro और Ultra subscribers के लिए भी Gemini Omni 1.1 Flash उपलब्ध कराया जा रहा है. इन सब्सक्राइबर्स को Gemini app में scene extension फीचर भी मिलेगा. Google के मुताबिक, Adobe, Figma Weave, GMI Cloud और Runway पहले से अपने वीडियो वर्कफ्लोज में Gemini Omni Flash को इंटीग्रेट कर रहे हैं. 

दो फ्रेम के बीच खुद बनाएगा वीडियो

नए मॉडल में डेवलपर्स किसी शॉट का पहला और आखिरी फ्रेम तय कर सकते हैं. इसके बाद Gemini इन दोनों फ्रेम के बीच की जरूरी फुटेज खुद तैयार करेगा. यह फीचर कैमरा ऑर्बिट और जूम जैसे जटिल कैमरा मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करता है. इसके अलावा ऐसे ट्रांजिशन भी बनाए जा सकते हैं, जिनसे लगातार चलने वाला या लुपिंग फुटेज तैयार किया जा सके. 

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3 सेकंड का वीडियो बनेगा रेफरेंस

Gemini Omni 1.1 Flash नए वीडियो बनाने के लिए 3 सेकंड तक के वीडियो को रेफरेंस के रूप में स्वीकार कर सकता है. इससे किसी कैरेक्टर का लुक और बैकग्राउंड जैसी बारीकियों को नए वीडियो में बनाए रखने में मदद मिलेगी. Google ने एक ही वीडियो में अलग-अलग मूवमेंट्स को दोबारा तैयार करने के लिए कई रेफरेंस क्लिप इस्तेमाल करने की क्षमता भी दिखाई है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 31 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Gemini Google Gemini Omni 1.1 Flash
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