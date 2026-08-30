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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकल रिटायर हो जाएंगे Tim Cook! जानें कंपनी के वो प्रोडक्ट्स जिसने इनके सफर को बनाया यादगार

कल रिटायर हो जाएंगे Tim Cook! जानें कंपनी के वो प्रोडक्ट्स जिसने इनके सफर को बनाया यादगार

Tim Cook 31 अगस्त को Apple CEO पद से विदा लेने वाला हैं. ऐसे में आज हम आपको उनके ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उनके 15 साल के सफर को यादगार बनाया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Aug 2026 05:48 PM (IST)
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करीब 15 साल तक Apple की कमान संभालने के बाद Tim Cook अब कंपनी के CEO पद से हटने की तैयारी में हैं. जानकारी के अनुसार, कल यानी 31 अगस्त को कंपनी में उनका आखिरी दिन होगा. बता दें कि इससे पहले Steve Jobs ने कंपनी की कमान संभाली थी लेकिन 2011 के बाद से टिम कुक कंपनी को लेकर आ रहे थे. टिम कुक के दौर में कंपनी ने कई नए मुकाम भी हासिल किए हैं. इसी कड़ी में आज हम कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने टिम कुक के सफर को काफी यादगार बनाया है.

नई जनरेशन वाला मैकबुक

आपको बता दें कि 2020 में Apple ने Mac कंप्यूटरों में Intel प्रोसेसर की जगह अपने डिजाइन किए हुए Apple Silicon चिप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था जो कि टिम कुक के दौर की एक बड़ी उपलब्धि में शामिल हो चुका है. इन चिप्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बेहतर पावर एफिशिएंसी भी देने का काम किया है जो यूजर्स को काफी पसंद भी आ रहा है. आगे चलकर कंपनी ने इन चिप्स का इस्तेमाल iPad Pro और iPad Air जैसे डिवाइसों में भी किया है.

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कंपनी का छोटा सा ब्लूटूथ ट्रैकर

टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज्यादातर लोग स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी कड़ी में एप्पल एयरटैग कंपनी का एक बेहतरीन डिवाइस साबित हुआ है. हालांकि, इसका साइज बहुत छोटा है लेकिन ये लोगों को काफी पसंद आता है. बता दें कि ये एक Bluetooth बेस्ड ट्रैकर है जिसकी मदद से यूजर चाबी, बैग, सामान या दूसरी जरूरी चीजों की लोकेशन पता कर सकते हैं. इसके अलावा बता दें कि AirTag को Apple के Find My नेटवर्क से जोड़ने की वजह से ये काफी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है.

कंपनी की स्मार्टवॉच

जानकारी के अनुसार, कंपनी ने 2015 में पहली बार Apple Watch को बाजार में उतारा था. इस प्रोडक्ट को मार्केट में काफी बेहतरीन रिस्पांस भी मिला जिससे ये प्रोडक्ट कंपनी के लिए एक बेहतरीन डिवाइस बन गया. बता दें कि एप्पल वॉच में यूजर्स को कई सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनका यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

Cook की सबसे बड़ी विरासत क्या रही?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Tim Cook के दौर में Apple ने खुद को केवल प्रीमियम हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी के रूप में सीमित नहीं रखा. वियरेबल्स से लेकर वायरलेस ऑडियो, कस्टम चिप्स, डिजिटल सर्विसेज और स्पैटियल कंप्यूटिंग तक कंपनी ने अपना दायरा काफी बढ़ाया.

Steve Jobs ने Apple को जिन प्रोडक्ट्स के दम पर नई पहचान दी थी, Cook ने उसी नींव को एक विशाल और आपस में जुड़े टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बदलने का काम किया है. यही उनके करीब 15 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
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