हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsऐप्पल का सबसे सस्ता गैजेट हो गया लॉन्च, कीमत 4,000 रुपये से भी कम, कमाल के हैं फीचर्स

ऐप्पल का सबसे सस्ता गैजेट हो गया लॉन्च, कीमत 4,000 रुपये से भी कम, कमाल के हैं फीचर्स

ऐप्पल ने अपने सबसे सस्ते गैजेट एयरटैग को रिफ्रेश कर दिया है. कंपनी ने नए एयरटैग को लॉन्च किया है, जिनकी कीमत 4,000 रुपये से भी कम है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने सेकंड जनरेशन एयरटैग को लॉन्च कर दिया है. मेटल से बना यह ट्रैकर ऐप्पल का सबसे सस्ता गैजेट है और इसे बैग्स, वॉलेज और कीज आदि की लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है. इसकी कीमत की बात करें तो एक एयरटैग के लिए आपको केवल 3,790 रुपये चुकाने होंगे. अगर आप 4 एयरटैग का पैक खरीदते हैं तो इसकी कीमत मात्र 12,900 रुपये है. अगले कुछ दिनों में यह बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा. 

नए एयरटैग में मिलेंगे ये फीचर्स

नए एयरटैग का डिजाइन पुराने के समान है. आकार में एकदम छोटे इस कॉम्पैक्ट मेटल ट्रैकर को आप किसी कीचैन से अटैच करने के साथ बैग में डाल सकते हैं और यह उसकी लोकेशन आप तक पहुंचाता रहेगा. यह उन लोगों के लिए बहुत काम का है, जो सामान रखकर भूल जाते हैं या अकसर ट्रैवल करते रहते हैं. नए फीचर्स की बात करें तो इसकी रेंज बढ़ाने के साथ-साथ ऐप्पल ने पावर को भी भी बढ़ाया है. इसमें नई ब्लूटूथ चिप दी गई है, जो अब पहले से ज्यादा दूरी से चीजों को लोकेट कर पाएगी. कंपनी ने इसमें पहले की तुलना में बड़ा स्पीकर दिया है, जिससे इसका अलर्ट दोगुनी दूरी तक सुनाई दे सकता है.

ऐप्पल वॉच के साथ भी करेगा काम

नए एयरटैग को ऐप्पल वॉच की मदद से भी लोकेट किया जा सकेगा. यह फीचर पहली बार आया है और इसके लिए यूजर के पास ऐप्पल वॉच सीरीज 9 और अल्ट्रा 2 के बाद आए मॉडल होने चाहिए. पुराने वर्जन की तरह नए एयरटैग को भी ऐप्पल की फाइंड माई ऐप में जाकर पेयर किया जा सकता है. ऐप्पल ने सेकंड जनरेशन वर्जन को भी एयरटैग 2 की जगह एयरटैग नाम दिया है. कंपनी ने इसकी पहली जनरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया है और अब केवल नए एयरटैग ही खरीदे जा सकेंगे.

ये भी पढ़ें-

इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए भी आएंगे सब्सक्रिप्शन प्लान, YouTube की तरह पैसे देकर मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Published at : 27 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Apple AirTag Apple AirTag TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Air Force: घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

India EUFTA: भारत-EU के बीच इस समझौते से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? | India EU Summit
Shankaracharya के लिए Prayagraj की सड़कों पर उतरेगा सैलाब! | Avimukteshwaranand | CM Yogi |UP
India EUFTA:18 साल का इंतज़ार खत्म! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक महा-डील आज | India EU Summit
Bengaluru Breaking: लाइटर बना जान का दुश्मन! दोस्त को मौत के घाट उतारा | ABP News
UGC के नए नियमों पर बवाल, राजपूत करणी सेना आज निकालेगी पैदल मार्च | Lucknow | UP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Air Force: घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
घबराया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने चीन से मिसाइलें और हथियार लेने भेज दिया प्लेन
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभू हॉस्टल
इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
ICC पर गंभीर आरोप! T20 वर्ल्ड कप 2026 से 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकार हुए बाहर
बॉलीवुड
 'चक दे! इंडिया' के लिए शाहरुख नहीं सलमान थे मेकर्स की पहली पसंद, सुपरस्टार ने खुद बताई थी फिल्म ठुकराने की वजह
शाहरुख नहीं सलमान थे ' 'चक दे! इंडिया' के लिए पहली पसंद, फिर क्यों सुपरस्टार ने ठुकराई थी ये फिल्म?
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget