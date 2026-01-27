ऐप्पल का सबसे सस्ता गैजेट हो गया लॉन्च, कीमत 4,000 रुपये से भी कम, कमाल के हैं फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने सेकंड जनरेशन एयरटैग को लॉन्च कर दिया है. मेटल से बना यह ट्रैकर ऐप्पल का सबसे सस्ता गैजेट है और इसे बैग्स, वॉलेज और कीज आदि की लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है. इसकी कीमत की बात करें तो एक एयरटैग के लिए आपको केवल 3,790 रुपये चुकाने होंगे. अगर आप 4 एयरटैग का पैक खरीदते हैं तो इसकी कीमत मात्र 12,900 रुपये है. अगले कुछ दिनों में यह बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

नए एयरटैग में मिलेंगे ये फीचर्स

नए एयरटैग का डिजाइन पुराने के समान है. आकार में एकदम छोटे इस कॉम्पैक्ट मेटल ट्रैकर को आप किसी कीचैन से अटैच करने के साथ बैग में डाल सकते हैं और यह उसकी लोकेशन आप तक पहुंचाता रहेगा. यह उन लोगों के लिए बहुत काम का है, जो सामान रखकर भूल जाते हैं या अकसर ट्रैवल करते रहते हैं. नए फीचर्स की बात करें तो इसकी रेंज बढ़ाने के साथ-साथ ऐप्पल ने पावर को भी भी बढ़ाया है. इसमें नई ब्लूटूथ चिप दी गई है, जो अब पहले से ज्यादा दूरी से चीजों को लोकेट कर पाएगी. कंपनी ने इसमें पहले की तुलना में बड़ा स्पीकर दिया है, जिससे इसका अलर्ट दोगुनी दूरी तक सुनाई दे सकता है.

ऐप्पल वॉच के साथ भी करेगा काम

नए एयरटैग को ऐप्पल वॉच की मदद से भी लोकेट किया जा सकेगा. यह फीचर पहली बार आया है और इसके लिए यूजर के पास ऐप्पल वॉच सीरीज 9 और अल्ट्रा 2 के बाद आए मॉडल होने चाहिए. पुराने वर्जन की तरह नए एयरटैग को भी ऐप्पल की फाइंड माई ऐप में जाकर पेयर किया जा सकता है. ऐप्पल ने सेकंड जनरेशन वर्जन को भी एयरटैग 2 की जगह एयरटैग नाम दिया है. कंपनी ने इसकी पहली जनरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया है और अब केवल नए एयरटैग ही खरीदे जा सकेंगे.

