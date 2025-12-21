हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेक्नोलॉजी

अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद Elon Musk की नेटवर्थ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! जानिए कितने अमीर हैं टेस्ला के CEO

Elon Musk Net Worth: क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क की संपत्ति एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है? xAI और SpaceX के सीईओ एलन मस्क की नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Elon Musk Net Worth:

Elon Musk Net Worth: क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क की संपत्ति एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है? xAI और SpaceX के सीईओ एलन मस्क की नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. अमेरिका की एक अदालत के हालिया फैसले के बाद उनकी कुल संपत्ति लगभग 750 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है. यह उछाल टेस्ला के उस वेतन पैकेज की बहाली के कारण आया है जिसे पहले रद्द कर दिया गया था.

कोर्ट के फैसले से बदली तस्वीर

अमेरिका के डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क के साल 2018 के टेस्ला पे पैकेज को दोबारा मंजूरी दे दी है. इससे पहले 2024 में निचली अदालत ने इस पैकेज को खारिज कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि अगर यह पैकेज पूरी तरह हटाया जाता है तो पिछले छह वर्षों में मस्क को उनके काम के लिए कोई भुगतान ही नहीं माना जाएगा. इसी तर्क के आधार पर पुराने फैसले को पलट दिया गया.

139 अरब डॉलर का स्टॉक ऑप्शन पैकेज

2018 में तय हुआ यह वेतन समझौता मौजूदा टेस्ला शेयर कीमत के हिसाब से करीब 139 अरब डॉलर का है. इस डील के तहत एलन मस्क को कुछ खास लक्ष्यों को पूरा करने पर भारी छूट पर लगभग 30.4 करोड़ शेयर खरीदने का विकल्प मिला था. अगर मस्क इन सभी स्टॉक ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी 12.4 प्रतिशत से बढ़कर 18.1 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. टेस्ला के बोर्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर मस्क के वेतन में बाधा आई तो वे कंपनी छोड़ने का फैसला भी कर सकते हैं.

600 अरब डॉलर पार करने वाले पहले इंसान

हाल ही में एलन मस्क इतिहास रचते हुए 600 अरब डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए. इसकी एक बड़ी वजह SpaceX को लेकर चल रही चर्चाएं हैं. खबरों के मुताबिक SpaceX जल्द ही एक टेंडर ऑफर ला सकती है जिससे कंपनी का वैल्यूएशन करीब 800 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. इसी कारण मस्क की संपत्ति में लगभग 168 अरब डॉलर की तेजी आई और उनकी नेटवर्थ करीब 677 अरब डॉलर आंकी गई.

IPO, Tesla और xAI से और बढ़ेगी दौलत?

SpaceX अगले साल आईपीओ लाने की तैयारी में है जिसमें कंपनी का मूल्यांकन 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है. इसके अलावा टेस्ला में मस्क की लगभग 12 प्रतिशत हिस्सेदारी की मौजूदा कीमत करीब 197 अरब डॉलर है जिसमें स्टॉक ऑप्शन शामिल नहीं हैं. वहीं उनकी AI कंपनी xAI Holdings भी नए निवेश के लिए बातचीत कर रही है, जहां कंपनी का संभावित वैल्यूएशन 230 अरब डॉलर बताया जा रहा है. xAI में एलन मस्क की 53 प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसकी कीमत करीब 60 अरब डॉलर आंकी जा रही है.

Published at : 21 Dec 2025 03:58 PM (IST)
