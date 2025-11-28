Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इस साल सितंबर में ऐप्पल ने अपना अब तक का सबसे पतला मॉडल iPhone Air लॉन्च किया था. महज 5.6mm मोटाई वाले इस आईफोन से ऐप्पल को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इसकी बिक्री ने कंपनी को निराश कर दिया है. कमजोर बिक्री के कारण ऐप्पल ने इसका प्रोडक्शन कम कर दिया है. इसका असर वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी चाइनीज कंपनियों पर भी पड़ा है और उन्होंने फिलहाल पतले फोन लाने के प्लान को होल्ड पर रख दिया है.

रिस्क नहीं लेना चाहती कंपनियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन एयर के प्रदर्शन को देखते हुए चाइनीज कंपनियों में से कुछ ने पतले फोन लाने के अपने प्लान कैंसिल कर दिए हैं तो कुछ ने इन्हें होल्ड पर डाल दिया है. फिलहाल ये कंपनियां कन्वेंशनल मॉडल पर ही अपना फोकस जारी रखेंगी. बताया जा रहा है कि आईफोन एयर को टक्कर देने के लिए शाओमी ने एक 'ट्रू एयर मॉडल' लॉन्च करने का प्लान बनाया था. दूसरी ओर वीवो अपनी मिड-रेंज वाली S-सीरीज रेंज में पतला फोन उतारने वाली थी, लेकिन दोनों ही अपने प्लान रद्द कर दिए हैं.

क्यों नहीं हुई आईफोन एयर की बिक्री

ऐप्पल को उम्मीद थी कि पतले डिजाइन के कारण आईफोन एयर को लोग पसंद करेंगे, लेकिन बैटरी लाइफ और कैमरा फीचर में कमी के कारण लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं. सितंबर में लॉन्चिंग के बाद से ही इसकी बिक्री कमजोर रही है. इसके चलते ऐप्पल की सप्लायर कंपनी लक्सशेयर और फॉक्सकॉन इसका प्रोडक्शन बंद कर चुकी हैं. ऐसी खबरें भी हैं कि ऐप्पल इसका सेकंड जनरेशन वेरिएंट लॉन्च नहीं करेगी.

सैमसंग भी बुरी फंसी

ऐप्पल की तरह सैमसंग भी पतला मॉडल उतारकर पछता रही है. कंपनी ने इस साल की शुरुआत में गैलेक्सी S25 Edge को लॉन्च किया था, लेकिन इसकी बिक्री भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. इसके चलते सैमसंग ने इस फोन के साथ-साथ Edge लाइन को भी बंद करने का फैसला लिया है. साथ ही निकट भविष्य में इसे दोबारा लॉन्च करने का प्लान भी छोड़ दिया है.

