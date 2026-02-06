Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Humanoid Robot Bolt: चीन की रोबोटिक्स कंपनी MirrorMe Technology ने एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है जिसने रफ्तार के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है. कंपनी का दावा है कि उसका नया रोबोट Bolt अब तक का सबसे तेज दौड़ने वाला ह्यूमनॉइड है. असली हालात में किए गए परीक्षणों के दौरान Bolt ने 10 मीटर प्रति सेकेंड की जबरदस्त स्पीड हासिल की.

लैब से बाहर बनी ऐतिहासिक उपलब्धि

Interesting Engineering की रिपोर्ट के अनुसार, Bolt अपने साइज का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसने लैब से बाहर इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी है. इससे पहले भी MirrorMe अपने तेज रोबोट्स के लिए चर्चा में रहा है. पिछले साल उसका Black Panther II चीनी टीवी पर 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 13.17 सेकेंड में पूरी कर सबको चौंका चुका है जहां उसने स्पीड के मामले में कई नामी रोबोट्स को पीछे छोड़ दिया था.

इंसानी कद-काठी लेकिन मशीन जैसी ताकत

Official Launch | Mirror Me Technology Humanoid Robot Bolt

Founder Enters the Race in Person

No CGI Fully Real Footage

10 m/s — The World’s Fastest Humanoid Robot pic.twitter.com/yurRxXI9Fb — MirrorMe tech (@MirrorMeteni7w) February 2, 2026

करीब 175 सेंटीमीटर लंबा और 75 किलो वजनी Bolt को इंसानी शरीर के आदर्श आकार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें इंसानों जैसी बॉडी प्रपोर्शन के साथ हाई-परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग का मेल देखने को मिलता है. रोबोट में नए डिजाइन के जॉइंट्स और पूरी तरह ऑप्टिमाइज़ किया गया पावर सिस्टम लगाया गया है ताकि यह प्राकृतिक इंसानी मूवमेंट की नकल करते हुए भी बेहद तेज रफ्तार बनाए रख सके.

सिर्फ तेज नहीं, सुपर-रोबोट बनाने का लक्ष्य

MirrorMe का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाना नहीं है. कंपनी ऐसे सुपर-स्पीशीज रोबोट विकसित करना चाहती है जो फिजिकल ताकत और मूवमेंट के मामले में इंसानों के करीब पहुंचें या उनसे आगे निकल जाएं. डेवलपर्स के अनुसार, Bolt का लॉन्च ह्यूमनॉइड रोबोट्स के संतुलन नियंत्रण, तेज मूवमेंट और ड्राइव सिस्टम में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

इंसान और रोबोट की रेस ने खींचा ध्यान

प्रमोशनल डेमो के दौरान कंपनी के संस्थापक और रिसर्च हेड वांग होंगटाओ को Bolt के साथ ट्रेडमिल पर दौड़ते देखा गया. वीडियो में साफ दिखता है कि Bolt के कदम इंसान से छोटे हैं लेकिन उसकी स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वह रफ्तार में बराबरी कर लेता है.

रोबोटिक एथलेटिक्स में आगे बढ़ता चीन

चीन में रोबोटिक खेलों पर बढ़ता फोकस भी इस कामयाबी से झलकता है. पिछले साल अगस्त में बीजिंग में पहली World Humanoid Robot Games आयोजित की गई थी जहां Tien Kung ह्यूमनॉइड ने 100 मीटर की दौड़ 21.5 सेकेंड में जीत ली थी.

