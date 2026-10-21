बागपतः पत्नी WhatsApp पर लेती रही पति की मौत की Live Update, होश उड़ा देगी वारदात

बागपत में एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. प्रेमी खेत में पति पर हमला करता रहा और पत्नी मोबाइल पर पूछती रही-काम हुआ या नहीं? पुलिस के मुताबिक, हत्या के तरीके से लेकर शव ठिकाने लगाने तक की बातचीत वाट्सएप पर हुई. मैसेज डिलीट किए गए, लेकिन स्क्रीनशॉट ने कथित खूनी साजिश का राज खोल दिया.

दरअसल, यह मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कोताना गांव का है. 18 अक्टूबर की रात किसान प्रमोद रामलीला देखने निकला, लेकिन घर नहीं लौटा. अगली सुबह खेत में उसका शव मिला. शुरुआत में हत्या का शक चार लोगों पर जताया गया, लेकिन पुलिस की जांच प्रमोद की पत्नी उर्मिला और गांव के बाइक मैकेनिक सिकंदर उर्फ काला तक पहुंच गई.

पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग था और उर्मिला अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी. आरोप है कि सिकंदर ने प्रमोद को शराब पिलाई और फिर नलकूप के पास पड़ी कांच की बोतलों से हमला किया.

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'मार दो…सांस चल रही है क्या?'

इस केस का सबसे सनसनीखेज पहलू वाट्सएप चैट है. पुलिस के मुताबिक, उर्मिला लगातार सिकंदर से वारदात की जानकारी ले रही थी. आसपास पड़े सामान से हमला करने का सुझाव देने से लेकर प्रमोद की मौत की पुष्टि करने तक, दोनों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान हुआ. पुलिस का दावा है कि उर्मिला ने मैसेज डिलीट कर दिए, लेकिन सिकंदर के पास मौजूद स्क्रीनशॉट जांच की अहम कड़ी बने. आरोप है कि मौत की पुष्टि के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंकने और फिर वापस लौटने की बात भी हुई.

बेटे को पता चला प्रेम-प्रसंग, फिर रची हत्या की साजिश!

पुलिस के अनुसार, उर्मिला और सिकंदर के रिश्ते की जानकारी उसके बेटे को हो गई थी. उर्मिला कथित तौर पर सिकंदर के साथ देहरादून में रहना चाहती थी. इसी वजह से पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. इस वारदात ने दो परिवारों को संकट में डाल दिया है. प्रमोद के दो बेटे हैं, जबकि सिकंदर की तीन छोटी बेटियां हैं.

मुठभेड़ में सिकंदर घायल, उर्मिला भी गिरफ्तार

बुधवार तड़के लुहारी गांव के जंगल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान सिकंदर घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उर्मिला को भी गिरफ्तार में ले लिया. दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. एक तरफ खेत में मिला किसान का शव, दूसरी तरफ मोबाइल में दर्ज कथित साजिश और बीच में रिश्तों का ऐसा जाल, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और अदालत में आरोपों की पुष्टि का इंतजार है.

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