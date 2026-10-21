Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपतः पत्नी WhatsApp पर लेती रही पति की मौत की Live Update, होश उड़ा देगी वारदात

बागपतः पत्नी WhatsApp पर लेती रही पति की मौत की Live Update, होश उड़ा देगी वारदात

पुलिस ने बताया कि 18 अक्टूबर की रात किसान प्रमोद रामलीला देखने निकला, लेकिन घर नहीं लौटा. अगली सुबह खेत में उसका शव मिला. पुलिस इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्ताकर कर लिया है.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 21 Oct 2026 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

बागपत में एक पत्नी पर अपने ही पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. प्रेमी खेत में पति पर हमला करता रहा और पत्नी मोबाइल पर पूछती रही-काम हुआ या नहीं? पुलिस के मुताबिक, हत्या के तरीके से लेकर शव ठिकाने लगाने तक की बातचीत वाट्सएप पर हुई. मैसेज डिलीट किए गए, लेकिन स्क्रीनशॉट ने कथित खूनी साजिश का राज खोल दिया.

दरअसल, यह मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के कोताना गांव का है. 18 अक्टूबर की रात किसान प्रमोद रामलीला देखने निकला, लेकिन घर नहीं लौटा. अगली सुबह खेत में उसका शव मिला. शुरुआत में हत्या का शक चार लोगों पर जताया गया, लेकिन पुलिस की जांच प्रमोद की पत्नी उर्मिला और गांव के बाइक मैकेनिक सिकंदर उर्फ काला तक पहुंच गई.

पुलिस का दावा है कि दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग था और उर्मिला अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी. आरोप है कि सिकंदर ने प्रमोद को शराब पिलाई और फिर नलकूप के पास पड़ी कांच की बोतलों से हमला किया.

उत्तराखंड: चकराता विधानसभा सीट का समीकरण, पांच चुनाव, एक ही नाम

'मार दो…सांस चल रही है क्या?'

इस केस का सबसे सनसनीखेज पहलू वाट्सएप चैट है. पुलिस के मुताबिक, उर्मिला लगातार सिकंदर से वारदात की जानकारी ले रही थी. आसपास पड़े सामान से हमला करने का सुझाव देने से लेकर प्रमोद की मौत की पुष्टि करने तक, दोनों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान हुआ. पुलिस का दावा है कि उर्मिला ने मैसेज डिलीट कर दिए, लेकिन सिकंदर के पास मौजूद स्क्रीनशॉट जांच की अहम कड़ी बने. आरोप है कि मौत की पुष्टि के बाद शव को गन्ने के खेत में फेंकने और फिर वापस लौटने की बात भी हुई.

बेटे को पता चला प्रेम-प्रसंग, फिर रची हत्या की साजिश!

पुलिस के अनुसार, उर्मिला और सिकंदर के रिश्ते की जानकारी उसके बेटे को हो गई थी. उर्मिला कथित तौर पर सिकंदर के साथ देहरादून में रहना चाहती थी. इसी वजह से पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. इस वारदात ने दो परिवारों को संकट में डाल दिया है. प्रमोद के दो बेटे हैं, जबकि सिकंदर की तीन छोटी बेटियां हैं.

मुठभेड़ में सिकंदर घायल, उर्मिला भी गिरफ्तार

बुधवार तड़के लुहारी गांव के जंगल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान सिकंदर घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उर्मिला को भी गिरफ्तार में ले लिया. दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. एक तरफ खेत में मिला किसान का शव, दूसरी तरफ मोबाइल में दर्ज कथित साजिश और बीच में रिश्तों का ऐसा जाल, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया. अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और अदालत में आरोपों की पुष्टि का इंतजार है.

गोरखपुर: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार से टकराई ट्रॉली, 3 की मौत

Published at : 21 Oct 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार से टकराई ट्रॉली, 3 की मौत
गोरखपुर: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार से टकराई ट्रॉली, 3 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित
CM धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: चकराता विधानसभा सीट का समीकरण, पांच चुनाव, एक ही नाम
उत्तराखंड: चकराता विधानसभा सीट का समीकरण, पांच चुनाव, एक ही नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुरः जमीन कब्जा मामलों में सख्त एक्शन के निर्देश, CM योगी ने जनता दर्शन में सुनीं समस्याएं
गोरखपुरः जमीन कब्जा मामलों में सख्त एक्शन के निर्देश, CM योगी ने जनता दर्शन में सुनीं समस्याएं
Advertisement

वीडियोज

सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश... 'वोट काटने' पर क्लेश!
Cockroach का मकसद... चेंज?
Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता
एसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
इंडिया
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
विश्व
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
इंडिया
Explained: भारत में पाकिस्तान के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
भारत में PAK के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
ट्रेंडिंग
Collab हो गया...भारत-पाक के स्कैमर्स ने मिल लूटा कनाडा का बैंक
Collab हो गया...भारत-पाक के स्कैमर्स ने मिल लूटा कनाडा का बैंक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget