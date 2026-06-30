रामलला के दर्शन से पहले कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर रही पुलिस, चकमा देकर अयोध्या पहुंचे सांसद और पूर्व MLC
Ayodhya News In Hindi: अमेठी से कांग्रेस सांसद और पूर्व एमएलसी को हाउस अरेस्ट कर लिया था. हालांकि हाउस अरेस्ट होने के बावजूद किशोरी लाल शर्मा पुलिस को चकमा देकर अयोध्या पहुच गए हैं.
राम मंदिर दान विवाद के बीच सियासत गरमाई हुई है. इस बीच पुलिस ने अमेठी से कांग्रेस सांसद और पूर्व एमएलसी को हाउस अरेस्ट कर लिया था. हालांकि हाउस अरेस्ट होने के बावजूद पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और सांसद अमेठी किशोरी लाल शर्मा पुलिस को चकमा देकर अयोध्या पहुच गए हैं. अयोध्या पहुंचने पर आनन फानन में पुलिस ने देर रात उनके होटल का दरवाजा खटखटाया है.
सांसद और पूर्व एमएलसी रात से होटल का कमरा बंद कर अपने कमरे में मौजूद हैं. दीपक सिंह ने कहा, "बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है. बीजेपी हमें हमारे आराध्य का दर्शन करने से रोकना चाहती है." कांग्रेस नेताओं द्वारा अयोध्या में राम लला के दर्शन करने से प्रशासन रोकने के लिए अलर्ट है.
प्रयागराज में कांग्रेस सांसद के घर पहुंची पुलिस
प्रयागराज में कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह के घर के बाहर पुलिस पहुंच चुकी है. कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह को भी पुलिस अयोध्या जाने से पहले से रोकने की कोशिश कर रही है. अयोध्या में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद किए जाने के बाद प्रयागराज में भी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है. फिलहाल उज्जवल रमण सिंह अभी अपने घर के अंदर है. कैंट थाना क्षेत्र के अशोक नगर में सांसद उज्जवल रमण सिंह का आवास है.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोक रही है पुलिस
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेरफेर को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत पार्टी के 9 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार (30 जून) को अयोध्या जाने वाला था. प्रतिनिधिमंडल राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन और पूजा-अर्चना करेगा. इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से जारी पत्र में दी गई है.
कांग्रेस नेताओं का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब राम मंदिर दानपेटी और चढ़ावे से जुड़े मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है. माना जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है.
अजय राय के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया, सीतापुर सांसद राकेश राठौर, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह, फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व विधायक मीता गौतम और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह शामिल रहेंगे.
रामलला के दर्शन करने जा रहे UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट, पुलिस और नेताओं के बीच बातचीत