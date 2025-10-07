हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM

कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM

UP News: साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचिव बनाया गया है, वह पहले मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रह चुके हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Oct 2025 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव बनाया गया है, वह पहले मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रह चुके हैं. वह तीन साल तक दिल्ली के उप राज्यपाल के सचिव रहने के बाद उन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को दोबारा उत्तर प्रदेश में जॉइनिंग दी थी.
 
आईएएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह इससे पहले वह मेरठ मंडल के कम‍िश्‍नर जैसे पदों पर भी रह चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, सुरेंद्र सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में हुआ 15 अगस्त 1978 को हुआ था. उन्होंने भू-विज्ञान विषय से बीएससी और एमएससी की है.

इन जिलों में संभाल चुके हैं डीएम की जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार, IAS सुरेंद्र सिंह भदोही, बलरामपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, उन्नाव, बरेली, कानपुर नगर, वाराणसी आदि जिलों में डीएम के पद पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. उनकी पहचान शीघ्र रिजल्ट देने वाले अधिकारी की है. यही वजह है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति से लौटते ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

तेज तर्रार आईएएस होती है सुरेंद्र सिंह की गिनती

मथुरा में जन्मे आईएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह की गिनती तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होती है. प्रशासन में अपनी ईमानदारी और कार्यक्षता के लिए फेमस सुरेंद्र सिंह ने न केवल यूपी में बल्कि दिल्‍ली में भी अपनी जिम्‍मेदारियों का निर्वहन किया है. अब वह लखनऊ में मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नई जिम्‍मेदारी संभालने जा रहे हैं.

Published at : 07 Oct 2025 08:40 PM (IST)
