Video: एक सेकंड में चमक गए यमराज! दो बाइकों की ऐसी हुई टक्कर, बिखर गए लोग, हापुड़ का वीडियो वायरल

Video: एक सेकंड में चमक गए यमराज! दो बाइकों की ऐसी हुई टक्कर, बिखर गए लोग, हापुड़ का वीडियो वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दो बाइकों की तेज रफ्तार के कारण टक्कर हो गई. दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हुए. घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 01:07 PM (IST)
UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चिंताजनक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बाइकों की आपस में भयंकर टक्कर हो गई. घटना के समय दोनों बाइक सवार सड़क पर अपनी-अपनी गति से जा रहे थे.

टक्कर से दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरे

बताया जा रहा है कि पहली बाइक का सवार सड़क पर आगे बढ़ रहा था और अचानक सामने से दूसरी बाइक तेज रफ्तार में आती दिखाई दी. जैसे ही उसने सामने आ रही बाइक को देखा, वह अपनी बाइक को रोकने की कोशिश करने लगा. लेकिन दूसरी बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर से कोई बच नहीं सका. दोनों बाइक सवार आपस में भिड़ गए और सड़क पर गिर पड़े.

इस हादसे में दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना इतनी अचानक और तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी बस दंग रह गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और घायल सवारों को अस्पताल पहुंचाया. उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टरों ने सचेत रहने की सलाह दी है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों बाइकें आपस में टकराती हैं और सड़क पर गिरते हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही लोग सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने के खतरों को लेकर चर्चा करने लगे.

लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार में वाहन चलाना और सड़क पर उचित दूरी न रखना अक्सर इस तरह के हादसों का मुख्य कारण होता है. दुर्घटना से बचने के लिए हमेशा सड़क पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना, हेलमेट पहनना और गति को नियंत्रित रखना जरूरी है.

Published at : 23 Sep 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Hapur UP NEWS VIRAL VIDEO
