Varnasi Weather News: वाराणसी में गर्मी और तपिश से मिलेगी राहत! मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

जून के दूसरे सप्ताह में वाराणसी सहित पूर्वांचल भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से बेहाल नजर आ रहा था. इस बीच गुरुवार की सुबह वाराणसी में मौसम ने करवट ली है. तेज हवाओं के साथ घने बादल आसमान में छाए हुए थे, जिसके बाद इसका असर पूरे दिन देखने को मिला है. वाराणसी का अधिकतम तापमान भी करीब आठ डिग्री गिरकर 34 डिग्री रिकार्ड किया गया.

अगले दो दिन तक बारिश के आसार

IMD रिपोर्ट की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिन 12 जून और 13 जून को वाराणसी और आसपास के जनपद में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है .इससे पहले ही वाराणसी में मौसम बदल चुका है .पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, तेज हवाओं के चलने का भी क्रम जारी है. इसके बाद वाराणसी के लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है. जनपद का अधिकतम तापमान जहां 34 डिग्री रिकार्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकार्ड किया गया है.

प्री मानसून की होने वाली है दस्तक !

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके साथ ही पूर्वांचल में प्री मानसून की दस्तक हो जाएगी. जबकी जून के तीसरे सप्ताह तक वाराणसी और पूर्वांचल में मानसून के आने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में इससे पहले ही मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है. बीते वर्षों की तुलना में इस बार पूर्वांचल के लोग गर्मी से ज्यादा परेशान नजर आए.