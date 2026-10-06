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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में BJP के खिलाफ सपा का 'घड़ा फोड़' प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी

वाराणसी में BJP के खिलाफ सपा का 'घड़ा फोड़' प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी

वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया. सपा के प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का घड़ा बनाकर उसे फोड़ा और जमकर नारबाजी की.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 06 Oct 2026 09:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बेहद दिलचस्प 'घड़ा फोड़ो पॉलिटिक्स' देखने को मिल रही है. जहां बीजेपी ने सपा के महापाप का घड़ा फोड़ा तो सपा ने भी उसी अंदाज़ में पलटवार किया. वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के दस सालों में हुए दस बड़े महापाप गिनाते हुए घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया. 

दरअसल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के 34 वर्ष पूरा होने पर सपा के 'पाप का घड़ा' विरोध के रूप में फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया, तो वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर उसी अंदाज़ में पलटवार किया और अनोखा विरोध प्रदर्शन किया.  

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वाराणसी में सपा का घड़ा फोड़ प्रदर्शन

सोमवार को वाराणसी के जिला मुख्यालय पर सपा के दर्जन भर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए. उनके हाथ में एक मटका पानी से भरा हुआ था जिस पर भाई भतीजावाद, कमीशनखोरी लिखा था. सपा कार्यकर्ताओं ने इस पर लिखा कि भाजपा के भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है. इसके बाद इस मटके को लेकर जमक विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. 

सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पानी छलकते हुए मटके को बीच चौराहे पर फोड़ दिया. सपा के इस प्रदर्शन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बीते 12 साल से सड़कों से लेकर विभागों तक में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है. आज लोग परेशान हैं इसलिए हम उनके इस भ्रष्टाचार रूपी मटके को हम फोड़ रहे हैं. 

सपा कार्यकर्ताओं ने की जबरदस्त नारेबाजी

इस दौरान दर्जन भर की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाने जा रही हैं. बता दें कि यूपी चुनाव से पहले सपा और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है. दोनों दल एक दूसरे पर हमले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. 

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Published at : 06 Oct 2026 09:41 AM (IST)
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