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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMathura News: श्री बांके बिहारी मंदिर के पास हुए हादसे के बाद टूटी नगर निगम की नींद, भवन मालिकों को मिला नोटिस

Mathura News: श्री बांके बिहारी मंदिर के पास हुए हादसे के बाद टूटी नगर निगम की नींद, भवन मालिकों को मिला नोटिस

Banke Bihari Mandir Accident: श्री बांके बिहारी मंदिर के पास मकान का छज्जा गिरने की घटना पर नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है, नगर निगम ने 15 भवन मालिकों को नोटिस थमाया है.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Jun 2026 03:14 PM (IST)
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मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर के गेट नंबर 5 के पास गली में ऊपर से एक मकान का छज्जा टूटने की घटना सामने आई थी, जिसमें कई बांके के कई भक्तों को चोटें आईं थी. अब इस घटना को लेकर नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है, नगर निगम ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास बने भवन के स्वामियों को नोटिस थमाया है.

नगर आयुक्त जग प्रवेश ने बताया कि श्री बांके बिहारी मंदिर के पास में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें छज्जा गिरने से कुछ लोग घायल हुए थे. उन्होंने कहा कि वृंदावन क्षेत्र में कुल 68 गोस्वामी ऐसे हैं जिनको इस प्रकार के नोटिस पहले भी जारी किए चुके हैं. उन्होंने कहा कि घटना के बाद कल बिहारी जी के आसपास प्रमुख पांच गलियां में सर्वे किया गया जिसमें 15 और घर ऐसे आईडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया है.

मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास हादसा, छज्जा गिरने से कई श्रद्धालु घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

जर्जर हिस्सों को हटाने के लिए दिया जाता है नोटिस

नगर आयुक्त ने मीडिया को बताया कि मथुरा क्षेत्र में करीब 40 के आसपास नोटिस पहले से ही जारी कर रखे हैं. जो भी क्षेत्र में इस प्रकार के जर्जर भवन होते हैं उनका सर्वे कर कर एक नोटिस दिया जाता है. इसके साथ ही उसमें समय दिया जाता है कि उसमें उक्त गोस्वामी स्वयं या तो अपने स्तर से इस पार्ट को हटा लेता है. उन्होंने बताया कि अगर भवन स्वामी जर्जर हिस्से को खुद नहीं हटाता है तो नगर निगम की टीम उसे हटाती है और उसका शुल्क वसूलती है.

बांके बिहारी मंदिर हादसे में आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु हुए थे घायल

आपको बता दें बीते दिनों श्री बांके बिहारी जी मंदिर के नजदीक जब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ जा रहे थे, उसी समय एक मकान का छज्जा श्रद्धालुओं के ऊपर गिर पड़ा. इस हादसे में 7 से 8 श्रद्धालु घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर

एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने 15 और नए भावनाओं को चिन्हित कर स्वामियों को नोटिस थमाया है. फिलहाल, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हर बार के हादसों की तरह नगर निगम प्रशासन सिर्फ नोटिस-नोटिस खेलेगा या आगे भी इस दिशा में कोई बड़े कदम उठाए जाएंगे.

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Published at : 11 Jun 2026 03:14 PM (IST)
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