देव दीपावली पर 10 लाख दियों से जगमग होंगे वाराणसी के सभी 84 घाट, लेजर शो का भी होगा आयोजन

धर्मनगरी काशी में धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाती है. इस बार 5 नवंबर को वाराणसी के सभी 84 घाट लाखों दियों से जगमग होंगे जिसे पुरी काशी देव दीपावली के रूप में मनाएगी. इसको लेकर महीनो पहले से ही तैयारी की जा रही है. लेजर शो से लेकर ग्रीन क्रैकर्स शो तक देव दीपावली के दौरान आयोजित किया जाएगा. इससे पूर्व वाराणसी के राजघाट पर चार दिवसीय गंगा महोत्सव का भी आयोजन होगा जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे.

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में इस बार मनाए जाने वाले 5 नवंबर को देव दीपावली के लिए पर्यटन विभाग व प्रशासन की तरफ से वृहद तैयारी की जा रही है. काशी के सभी घाट 10 लाख दियों से जगमग होंगे, जिसमें करीब एक लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे. वहीं चेतसिंह घाट पर लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, इसके अलावा गंगा उस पार ग्रीन क्रैकर शो का भी आयोजन किया जाएगा.

काशी के इस प्राचीन दीपोत्सव आयोजन को देखने के लिए न सिर्फ देश के कोने-कोने से बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं. इस बार प्रशासन को खासतौर पर युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ी. इसकी प्रमुख वजह है की गंगा के जलस्तर में लगातार हुए बढ़ाव के बाद करीब 100 दिनों तक काशी के ज्यादातर घाटों पर पानी और मिट्टी लग रहा.

नाव और होटल की बंपर बुकिंग

5 नवंबर को काशी के देव दीपावली के लिए लाखों की संख्या में पर्यटकों- श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान है. सभी चाहते हैं कि वह इस काशी की आकर्षक देव दीपावली के साक्षी बने. इसलिए वह गंगा नदी में चलने वाले नाव और अपने ठहरने के लिए होटल की बुकिंग 5 नवंबर के लिए पहले से ही कर लेना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में वाराणसी में पहले से ही नाव होटलों की बुकिंग की जा रहीं है.