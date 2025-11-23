वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों में नाराजगी, 10 से ज्यादा शादियां टलीं

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दालमंडी चौड़ीकरण अभियान चल रहा है. जिसको लेकर स्थानीय निवासी और व्यापारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का बुल्डोजर नहीं रुका. वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी दुकानें और मकान तोड़ने की निंदा की थी. वहीं बाजार तोड़े जाने से स्थानीय व्यापारियों का सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि उनके शादी के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं. 10 से ज्यादा होने वाली शादियां अब टल गयीं हैं.

कुछ जोड़ों ने तो बाहर की टिकट्स भी बुक करा लीं थीं, लेकिन चौड़ीकरण अभियान में घर और दुकान आने से उनके भविष्य के सुनहरे सपने बुल्डोजर में दब गए. अब व्यापारियों के मुताबिक शहनाई तभी बजेगी जब स्थितियां कुछ काबू में आएंगी.

आमिर शादी के बाद हनीमून पर कश्मीर जा रहे थे

दालमंडी के स्थानीय व्यापारी मोहम्मद आमिर ने बातचीत के दौरान बताया कि दालमंडी के चौड़ीकरण अभियान की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है. दिसंबर में उनकी शादी तय थी, लेकिन उनकी होने वाली पत्नी का मकान इस चौड़ीकरण की जद में आ रहा है. जिसकी वजह से फैसला लिया गया है कि जब तक उनके आजीविका और रहने को लेकर सब कुछ व्यवस्थित नहीं हो जाता तब तक शादी होना संभव नहीं है. आमिर ने यह भी बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर घूमने जाने का प्लान बनाया था. उनके कई सपने थे लेकिन फिलहाल इस चौड़ीकरण अभियान की वजह से सब कुछ टाल दिया गया है.

दोनों पक्ष की तरफ से लोग मायूस हैं

वहीं एक अन्य व्यापारी हमजा इलाही ने कहा कि हमारी भी शादी दिसंबर महीने में होनी थी. लेकिन मकान पर चौड़ीकरण अभियान के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है. इसको ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष ने विवाह को टाल दिया है और वह मायूस भी है. हमने कई सपने सजा रखे थे लेकिन फिलहाल हमारे परिवार के समक्ष अब एक चुनौती है. व्यापारियों ने बताया कि करीब 10 ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी अथवा उससे जुड़ा हुआ रस्म इस चौड़ीकरण अभियान की वजह से प्रभावित हो रहा है.