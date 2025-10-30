वाराणसी दालमंडी में शुरू हुआ चौड़ीकरण अभियान, पहली दुकान पर चला PWD का हथौड़ा

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के दालमंडी बाजार में चौड़ीकरण अभियान 29 अक्टूबर से शुरू हो गया. सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में यह अभियान शामिल है, जिसके अंतर्गत यहां की गली सड़क को चौड़ा करके काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा. इससे पहले करीब यहां 187 मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था. 150 पुलिसकर्मी और एक आरएएफ कंपनी की मौजूदगी में ड्रोन कैमरे के साथ एक दुकान पर पीडब्ल्यूडी का जमकर हथौड़ा चला.

इस कार्रवाई के दौरान तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूर्व इंतजाम कर लिए थे. वहीँ स्थानीय व्यापारी और नागरिक इस कार्रवाई से नाखुश हैं. कुछ लोगों ने इसे वाराणसी की धरोहर खत्म करने का भी आरोप लगाया है.

दालमंडी के पहले दुकान पर चला प्रशासन का हथौड़ा

एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वाराणसी के चौक मार्ग से होते हुए दालमंडी बाजार में पीडब्ल्यूडी की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई. भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच 187 दुकान में से पहले दुकान पर प्रशासन का हथौड़ा चला. ड्रिलिंग मशीन के साथ दुकान को तोड़ने का कार्य किया गया. मकान मालिक को मुआवजा भी दिया जा चुका था.

इस दौरान आसपास की दुकानों को भी कुछ अवधि के लिए बंद कराया गया था. प्रशासन का इस मामले पर कहना है कि सभी प्रक्रिया कानूनी दायरे में पूरी की जा रही है और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. अलग-अलग फेज़ में इस चौड़ीकरण अभियान को पूरा किया जाएगा.

पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मार्केट के रूप में पहचाना जाता है दालमंडी

वाराणसी का यह दालमंडी बाजार पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मार्केट के रूप में पहचाना जाता है. मोबाइल डिवाइस कपड़ा बर्तन और अन्य समानों की खरीदारी के लिए दूसरे जनपद से भी लोग यहां पहुंचते हैं. 29 अक्टूबर के दिन एक दुकान पर यहां घंटो तक ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया. इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय दुकानदार भी मौजूद रहे.