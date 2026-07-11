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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित डंपर गहरी खाई में गिरा, चालक की मौके पर मौत

उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित डंपर गहरी खाई में गिरा, चालक की मौके पर मौत

Uttarkashi News In Hindi: उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में डंपर गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर मौत हो गई. SDRF ने कठिन रेस्क्यू अभियान चलाकर शव निकाला. पुलिस जांच कर रही है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 11 Jul 2026 07:57 AM (IST)
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उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को हिला कर रख दिया. जिले के नौगांव इलाके में एक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई. 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.

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गहरी खाई में फंसा था डंपर, मुश्किल से निकाला गया शव

पुलिस चौकी नौगांव से मिली सूचना के बाद SDRF की टीम मुख्य आरक्षी दुर्गेश रतूड़ी के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची. मौके पर देखा गया कि डंपर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिरा हुआ था. वाहन में केवल चालक सवार था, जिसकी गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी.

खाई की गहराई और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद SDRF के जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद चालक के शव को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया गया. इसके बाद शव को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया.

हादसे के कारणों की जांच शुरू, पुलिस जुटा रही साक्ष्य

फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि वाहन के अनियंत्रित होने के कारण यह दुर्घटना हुई, हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर हादसे की हर पहलू से जांच कर रही है. इस हादसे ने एक बार फिर बताया है कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में वाहन चलाने के दौरान अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 11 Jul 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
Uttrakhand News UTTARKASHI NEWS
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