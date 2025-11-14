उत्तराखंड में मौसम अब तेजी से करवट लेने वाला है. दिन में चटक धूप भले ही ठंड के अहसास को कम कर रही हो लेकिन अब दो से तीन दिनों में प्रदेश की रातें और ज्यादा सर्द होने जा रही हैं. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है, जिसके चलते रात का पारा और नीचे जाएगा.

बीते कुछ दिनों से राज्य में तापमान में दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है. दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे दिन का मौसम सहज और गर्माहट भरा महसूस हो रहा है. लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी ने रातों में ठिठुरन बढ़ा दी है.

मैदानी इलाकों में भी बढ़ी सर्दी

पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह-शाम की हल्की सर्दी अब असर दिखाने लगी है. मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जिलों में रातें और ठंडी हो सकती हैं जबकि देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सुबह-शाम की ठंडक बढ़ेगी. हालांकि राहत की बात यह है कि 19 नवंबर तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है. इस दौरान बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

अगले हफ्ते शुष्क रहेगा मौसम

विशेषज्ञों का कहना है कि मौसमी सिस्टम के शांत रहने और आसमान साफ रहने के कारण रात में तेजी से तापमान गिर रहा है. ऐसी स्थिति में किसानों और आम लोगों को सलाह दी जा रही है कि सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें. वहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में दिन भले ही सुहावने बने हुए हैं लेकिन, आने वाले सर्दी बढ़ने वाली हैं, ख़ासतौर से राते और ज्यादा सर्द होंगी.

