उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, मैदान में घना कोहरा

उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का असर साफ नजर आने लगा है. प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सुबह और देर रात के समय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने राज्य के पांच जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. बदलते मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के आसार हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी

मैदानी इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. कई स्थानों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है.

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों से अपील की गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करें. बर्फबारी की स्थिति में मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है.

जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

संभावित मौसम खराबी को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. संबंधित जिलों के अधिकारियों को एहतियात बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग को भी सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत और बचाव कार्य किया जा सके.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में ठंड और बढ़ सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरे का असर जारी रहने की संभावना है. ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.