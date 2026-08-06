उत्तराखंड: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए राज्य की 13 महिलाओं का चयन किया है. इन महिलाओं को खेल, समाज सेवा, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा.

पुरस्कार वितरण समारोह 8 अगस्त को हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित महिलाओं को सम्मानित करेंगे. इसी कार्यक्रम में 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

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2006 से दिया जा रहा है तीलू रौतेली पुरस्कार

राज्य सरकार वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों को यह सम्मान प्रदान करती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी।

राज्यभर से आए 217 आवेदन

इस वर्ष तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 217 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें अल्मोड़ा से 21, बागेश्वर से 8, चमोली और चंपावत से 12-12, देहरादून से 23, हरिद्वार से 22, नैनीताल से 29, पौड़ी गढ़वाल से 8, पिथौरागढ़ से 13, रुद्रप्रयाग से 11, टिहरी गढ़वाल से 13, ऊधमसिंह नगर से 11 और उत्तरकाशी से 24 आवेदन शामिल थे. चयन समिति ने इनमें से 13 महिलाओं का चयन किया.

वहीं, राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के लिए प्रदेशभर से 220 आवेदन मिले, जिनमें से 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है.

इन महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार

श्वेता बधानी (उत्तरकाशी) – सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य

पुष्पा फर्त्याल (अल्मोड़ा) – संस्कृति एवं कला

दया दानू (बागेश्वर) – समाज सेवा

नंदा सती (चमोली) – संगीत

ऋतिका बगोली (चंपावत) – पर्यावरण संरक्षण एवं शिक्षा

नीतू रानी (देहरादून) – शिक्षा एवं बहादुरी

वैशाली शर्मा (हरिद्वार) – समाज सेवा

लतिका (नैनीताल) – खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि

प्रियंका पंत थपलियाल (पौड़ी गढ़वाल) – खेल, समाज सेवा एवं महिला सशक्तिकरण

कलावती देवी (पिथौरागढ़) – सामाजिक कार्य

दुर्गा देवी (रुद्रप्रयाग) – समाज सेवा

सरिता कोठियाल (टिहरी गढ़वाल) – सामाजिक क्षेत्र

पुष्प देवी (ऊधमसिंह नगर) – दिव्यांग खेल

महिला सशक्तिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन

संस्कृति विभाग का मानना है कि तीलू रौतेली पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि उन महिलाओं की प्रेरणादायक यात्रा को समाज के सामने लाने का माध्यम भी है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर नई मिसाल कायम की है. सरकार का उद्देश्य ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना है.

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