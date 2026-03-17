एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने ऋषिकेश में अनुभव की अद्भुत आध्यात्मिक शांति, गंगा आरती में लिया भाग

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उत्तराखंड के ऋषिकेश में सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर पहुंची. यहां उन्होंने परमार्थ निकेतन में कई कार्यक्रमों में भाग लिया. उन्होंने स्वामी चिदानन्द सरस्वती एवं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती से स्नेहपूर्ण भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया. तत्पश्चात विश्व विख्यात परमार्थ गंगा आरती में अत्यंत भाव के साथ सहभाग किया.

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने कहा कि गंगा तट पर स्थित इस दिव्य आध्यात्मिक धाम परमार्थ निकेतन में पहुंचकर अत्यंत शान्ति का अनुभव हो रहा है. यह क्षण मेरे लिये भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सनातन मूल्यों से जुड़ने का एक अत्यंत पावन और आत्मिक क्षण है. यह एक ऐसी आध्यात्मिक भूमि है, जहां आकर मन को शांति, संतोष और जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा प्राप्त होती है.

अध्यातम और योग का केंद्र है निकेतन

भूमि ने कहा कि परमार्थ निकेतन सदैव से भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान, सेवा और आध्यात्मिकता का एक प्रमुख केंद्र रहा है. यहां आने वाला प्रत्येक साधक, अतिथि और श्रद्धालु गंगा की निर्मल धारा, हिमालय की पावन ऊर्जा और पूज्य संतों के सान्निध्य में अद्भुत शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं. इसी दिव्यता का अनुभव करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है.

अध्यात्म मानवता को नई दिशा दे रहा

स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने कहा कि आज जब सम्पूर्ण विश्व शांति, संतुलन और सकारात्मकता की खोज में है, तब भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परम्पराएँ मानवता को नई दिशा देने की क्षमता रखती हैं. वहीं साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि भारतीय जीवन मूल्य, करुणा, सेवा और आत्मिक जागरण के केन्द्र है. उन्होंने कहा कि जब समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े साधक विशेषकर कला और फिल्म जगत के प्रेरणादायी व्यक्तित्व, आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव समाज और युवाओं तक व्यापक रूप से पहुंचता है.

साध्वी ने कहा कि आधुनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी जब हम आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमें भीतर से नई ऊर्जा, प्रेरणा और संतुलन प्राप्त होता है. उन्होंने कहा कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आध्यात्मिक मूल्यों और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता से जुड़े रहें यही तो वास्तव में जीवन है.

रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया

इस अवसर पर स्वामी चिदानन्द सरस्वती एवं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती ने अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को अंगवस्त्र, रूद्राक्ष का दिव्य पौधा तथा रूद्राक्ष की पवित्र माला भेंट कर उनका आत्मीय अभिनन्दन किया.