उत्तराखंड: पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, देहरादून समेत तीन जिलों में अलर्ट जारी

उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है. खास तौर पर 2800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना अधिक बताई जा रही है.

मैदानी और आसपास के जिलों में तेज हवाओं को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है. मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. ऐसे में खुले स्थानों पर सावधानी बरतने और हल्के ढांचे, होर्डिंग्स तथा पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड एक बार फिर बढ़ने के आसार हैं. खासकर सुबह और रात के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस हो सकती है.

यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह

बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. फिसलन और मार्ग बाधित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी नजर बनाए हुए है. वहीं, किसानों और बागवानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से कुछ हद तक लाभकारी मानी जा रही है. मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों तक मौसम की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है.