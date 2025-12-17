उत्तराखंड में ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार एक्सयूवी 500 कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार ट्रक के नीचे घुस गई. इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

ये दर्दनाक हादसा मंगलवार रात मंशा देवी फाटक के पास पीएनबी सिटी गेट पर हुआ. बताया जा रहा है कि एक XUV 500 कार हरिद्वार की ओर से ऋषिकेश की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. सूचना पर पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंचीं शवों को निकाला.

अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे जा घुसी कार

पुलिस के मुताबिक यह हादसा इतना भीषण था कि कार, ट्रक के पिछले हिस्से में नीचे जा घुसी और कार में सवार लोगों के अंग इधर-उधर बिखर गए. पुलिस को उन्हें बाहर निकालने के लिए कार को कटर की सहायता से काटना पड़ा. इस दुर्घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि एक गाय को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई. कार के सामने अचानक गाय आ गई जिसे बचाने के लिए चालक ने कार को बायीं ओर मोड़ दिया लेकिन, वह बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई और उसके नीचे घुस गई.

पुलिस ने बताया कि हादसे में कार सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. मृतकों की पहचान ऋषिकेश निवासी धीरज जायसवाल (31), हरिओम पांडेय (22), करण प्रसाद (23) और सत्यम कुमार (20) के रूप में हुई है. इस हादसे की वजह से कुछ समय तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

